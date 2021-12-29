GÜRCAN BİLGİÇ

Rotasyonlu bir kadro… Abdullah Avcı, ligdeki ilk 11'de Berat ve Siopis dışında çok az süre alan oyunculardan kurulu bir 11 ile sahaya çıktı. İlk kez bir arada oynayan oyuncuların bir takım olma bilinci içinde sahada bulunmaları kolay değil. Bunu maç başladığından sonra geçen sürelerde gözlemledik. Ama her ne kadar oyun anlayışında sorunlar ortaya çıksa da bireysel performansların daha farklı düzeyde olması gerektiğini düşünüyorum. Berat, sezon başından beri 11'de yer aldığı her maçta konsantrasyonu yüksek ve takıma katkı yapan bir oyuncu. Ama dün konsantrasyonu son derece az ve de hatalar içerisindeydi. Ona hatırlatmak gerekmekte… Futbol ciddi bir iş. Karşısındaki takım kim olursa olsun, konsantrasyonu üst düzeyde tutmak zorundasınız. İlk yarı, Boluspor'un direkten dönen topu ve Yunus Mallı'nın son dakikalarda kaleye vurduğu şuttan başka üretkenlik yoktu. İkinci yarı Avcı, Peres ve Bakasetas'ı kötü oynayan Yusuf Sarı-Berat yerine aldı. Sonra Serkan ile geliştirilen atak, Bakasetas'ın yine mükemmel pası ve Koita ile gelen gol… Bu maçta bana göre Trabzonspor adına en büyük kazanç, Koita üst üste gelen sakatlıklardan sonra fiziksel anlamda güçlenmiş ve ikili mücadelelerden galip çıkan, rakibi zorlayan bir görüntü içerisindeydi. Attığı golün, öz güvenini getirme açısından da önem taşıdığı bir gerçek.