GÜRCAN BİLGİÇ

Fenerbahçe, yeni dönemin en agresif kulübü. Ali Koç dediğini yapıyor ve ilk 11 oyuncularıyla pazarlık yapıp, transfer ediyor. Bu yüzden Rusya kampında takımın performansıyla birlikte, İsmail Kartal'ın neleri "onarıp", nasıl hamle yapacağının peşine düştük. Takımın defansif özelliklerinde direnç yükselirken, bunda bir orta saha fazla oynamanın rolü de vardı. Osayi, Oosterwolde ve son anda gelen Djiku... Bu üçlüye Ferdi'yi de kattığınız zaman, defans arkası toplarda rakibin peşinden koşan bir düzen olmayacak gibi. 4 çabuk ve hızlı oyuncu ile öne çıkmada kenar yönetimini ürkütmeyecek yapı kuruldu. Geçen sezonun hedefteki oyuncusu Altay'dı. 3 hazırlık maçında da kaleci problemi yaratmadılar İrfan Can'la. 10 gün önce İsmail Hoca'nın 'teklifler var' dediği Altay'ın veda maçları oynadığını anlıyoruz.



DJİKU FARKLI BİR STOPER

Kontenjan problemi yaşamamak adına kalenin "yerli" olması büyük avantajken, bu riski alan anlayış hakim. Bana biraz sosyal medya "ürkmesi" gibi geliyor. "Bir kaleci almadınız" demesinler diye bütün sökükleri dikmenin peşine düştüler. Djiku farklı bir stoper profili. Çabuk olduğu için seçildiğini düşünürken, "oyun kuran" özelliğini de gördük. Neftçi maçı bu nedenle önemli. Çünkü ligdeki takımların bir-ikisi hariç böyle oynayacaklar Fenerbahçe'ye karşı. Eğer stoperiniz tohpla mesafe kat ediyorsa bir kişi fazla oynuyorsunuz.



ATAK GELİŞTİRMEDE TIKANMA VAR

Arao, Crespo, Mert Hakan, İsmail Yüksek ve İrfan Can Kahveci merkezdeki üçlü için rekabetteler. Top rakipteyken müthiş bir disiplin gördük. Çok çabuk geriye geliyor, birbirlerine yardım ediyorlar. Atak geliştirmeye gelince "tıkanma" var. Mert Hakan ve İrfan Can daha çok sorumluluk alıyor bu aşamadı. İkisi de henüz hazır değil. Kent 3 maçta da ilk 11 oynadı. İsmail Kartal takımı tanımasını istiyor. Aynı zamanda diğerleri de onu öğrenmeli. Dzeko ile birlikte zaman geçirmesi de lazımdı. Neftçi karşısındaki tek golü de birlikte ürettiler.



İSMAİL KARTAL'A BİR MESAJ!

Dzeko'nun sadece bir oyuncu değil, lider olduğunu söyledik. Topu her ayağına alan, önce Dzeko'yu aradı sahada. Boşnak futbolcunun takım baskı yediğinde orta sahaya yaklaşması, pas noktası olması da önemliydi. Burada Batshuayi ile olan birliktelik, üretici olmadı. Dün Serdar Dursun ile geçen 15 dakikada ise etkili oldular. Kadıköy maçları için bu İsmail Kartal'a bir mesaj gibi. Rakip defansın gözleri Dzeko'nun üstündeyken, merkeze ikinci bir oyuncuyu sokmak, Fenerbahçe'nin formasyonuna 4-4-2 her an girebilir kısacası. Szymanski, Becao, Djiku, hatta Ferdi ve Umut Nayir, yeniden takım lideri kimliğine kavuşacak. Ali Koç-İsmail Kartal ikilisi çok şey hayal ettirecek bir takım kurdular.