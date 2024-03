GÜRCAN BİLGİÇ

"Trabzonspor maçının 60. dakikasında İsmail hocaya ulaştım ve 'İstediğin an takımı sahadan çekebilirsin' dedim. Çünkü işlerin çığırından çıktığını gördük" "Sevkler konuşuluyor. Tek bir oyuncumuz bile ceza alamaz. Alırsa neler yapacağımızı da görürsünüz. Üst araması yapılmamış, maskelerle tribüne gelinmiş"

Gazetecilerle sohbet toplantısında bir araya gelen sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. "Zorbalık ile emeğimiz, yatırımımız alınmaya çalışılıyor" diyen Koç, şöyle devam etti: "Eğer biz bu çıkışı 3 kupa hedefimiz hâlâ sıcakken yapmasaydık, ciddiyetimiz anlaşılmazdı. Trabzonspor maçının 60. dakikasında İsmail hocaya ulaştım ve "İstediğin an takımı sahadan çekebilirsin" dedim. Çünkü işlerin çığırından çıktığını gördük. Buna rağmen Trabzon Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü statta tek bir önlem almamış."



ERTUĞRUL DOĞAN'LA TEMAS HALİNDEYİZ

"Sevkler konuşuluyor. Tek bir oyuncumuz bile ceza alamaz. Alırsa neler yapacağımızı da görürler. Düşünün, sahaya yüzlerce taraftar girdi 4 tanesi tutuklu, sevk edilecek oyuncu sayısı da 4. Sanki her şeyi biz yapmışız. Bize ceza veremezler, vebaline katlanırlar. Üst araması yapılmamış, maskelerle tribünlere gelinmiş, sanki olayların önü açılmış. Tünelde büyük olaylar yaşandı, tek bir görüntü yok. Bize vermiyorlar. Yerel yetkililer bu işe izin verdiler. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'la temas halindeyiz. Ne varsa konuşuyoruz, ne çıkarsa birbirimizi bilgilendiriyoruz."









YABANCI HAKEM İÇİN CEFERİN ONAY VERDİ

"Trabzonspor maçının hakemi Halil Umut Meler, İsmail Yüksek'e 'Bu maçı bitirmek zorundayım' demiş. Biz bataklığı kurutmak için harekete geçtik. Bu TFF'yi biz seçmedik. Tek aday vardı, seçim değil seçil oldu! Bize hayalleri olan bir federasyon lazım. Kurulların bağımsız olması gerekiyor. Hakemlerin yeniden yapılanması şart. İngiltere'deki Margaret Thatcher formülüyle 5 sene FIFA'ya hakem vermememiz lazım. Tüm hakemleri gönderip 5 yıl yabancı hakemle devam edip yeni bir hakem nesli yetiştirmeliyiz.... Ceferin bana yabancı hakem talebi olursa göndereceklerini söyledi. Hırvatistan'dan talep olmuş ve CL hakemlerini göndermişler. Biz burada 41 yaşındaki adama FIFA kokartı takıyoruz. Tüm hakemler istifa etmeli."









PEKİN: DÜŞÜRÜLSEK DE DEVLER LİGİ'NE GİDERİZ

Ali Koç'la birlikte toplantıda yer alan Fenerbahçe'nin hukuktan sorumlu yöneticisi Fethi Pekin, olası süreçle ilgili şu ifadeleri kullandı: "Diyelim ki Fenerbahçe maçlara çıkmadı ve kalan müsabakalarada hükmen yenik sayılıp talimata göre küme düşürüldü. Matematik olarak ligi ikinci bitireceği için Şampiyonlar Ligi'ne katılabiliriz."



YURT DIŞINDAN TAKIM ALABİLİRİZ

"2 Nisan'daki genel kurulda kötüyü, daha kötüyü, en kötüyü tartışacağız. Üyelerimize ligden ayrılmamızın artılarını ve eksilerini tüm detaylarıyla anlatacağız. SPK, bankalar, kontratlar, sponsorlarla ilgili her şeyi bilecekler. Ona göre karar verilecek. Biz de buna göre hareket edeceğiz. 40 bin üye aidat yatırdı, 20 bini geçmemiz gerek. Whatsapp üzerinden 28 bin üyeyle yaptığımız ankette 19 binden 'katılacağız" cevabı aldık. Konuşacaklarımız arasında kalalım-ayrılalım dışında da formüller olacak. Mesela askıya alma bunlar arasında. Mücbir sebepler var, oturup bu nedenler üstünden kalan maçlarımızın askıya alınmasını da isteyebiliriz. Yurt dışından bir takım almak da ihtimal dahilinde."



'OYUNCULARIMIZ CESARET KIRDI'

Trabzonspor maçındaki olayı dikkatle izleyen bir uzman, 'Dua edin futbolcularınız maskeli adama karşı sert bir karşılık verdi de sonradan sahaya girenlerin cesareti kırıldı' dedi. Tamamen katılıyorum."



TİMUR, HAYATI ALDATMA İLE GEÇEN BİR ARKADAŞ

"ERDEN Timur hayatı aldatma ile geçen bir arkadaş. Bunu yapmaktan utanmıyor. Kaç tane yalanını ortaya koyduk. Depremdeki omuz omuza kampanyası sırasında 250 konut vadedip birlikte yapmamızı önerdi. Ben "Paramız yok" deyince "Ne var yani 50-100 tane yapar hallederiz" dedi. İşte Erden Timur bu. Çocuğu üzerine yemin eden insan çok tehlikelidir."