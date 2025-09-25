GÜRCAN BİLGİÇ

Sahaya çıkardığı 11'i açıklarken "Son iki maçı görmediniz mi?" dedi Tedesco. Yeni nesil denilen teknik adamın, çıkardığı faturaya bakın. "Fred ile İsmail yapamadı, koşmadı, yetersizdi. Ben de bu seçimi yaptım" diyor. Ve bu konuşma, oyunu duygularıyla izleyenler için "helal olsun" ekosunu getiriyor. Ama öyle değil. Bunları sonuçtan bağımsız yazıyorum. Çünkü yenilen üç golün de bu seçimlerle ilgisi yok. Tamamen oyuncu "kalitesi" ile ilgili o goller. Hoca ile alakası yok

Maça gelelim. 6 numara olmayan iki oyuncu (Semedo, Asensio), sağ bek olmayan bir (Çağlar) ve stoper olmayan bir (Osterwolde) oyuncu ile çıktı sahaya. Neymiş; Fred ile İsmail'e ceza verecekmiş yeni nesil büyük zeka.

Ne oldu? Sağdan atak geliştiremedin. Asensio'yu geriye çektiğin için önde pozisyon üretemedin. Rakip seni sola yönlendirdi, Brown ile her topu ezdin. Kilitlenmiş Kerem çevresinden yardım alamadı, maçı sekiz kişiyle oynadın.

Sahada oyun ezberi olmayan bir takım vardı. Dolayısıyla topu ayağına alanın bir fikri de yoktu. Neyin cezasını, kime verdiğini anlayamadığımız, moda tabirle "yeni nesil" skandal izledik aslında. Taktik maktik yok, bam bam bam. Yeni nesil saçmalığın zirvesini gördük.