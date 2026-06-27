GÜRCAN BİLGİÇ

Hayal kırıklığımızı tamir eden bir sonuçla bitirdik Dünya Kupası'nı. "Kazanarak elendik" cümlesinin farklı seçeneklerini dinledik bizimkilerden. Sevinmedik mi, çoook… Acımız dindi ama ağrımız devam ediyor. Daha üçüncü dakikada golü yedik, Montella'nın "şanssızlık" yorumu aklımıza geldi. Devre bittiğinde iki isabetli şuttan iki gol çıkardık. Maç bittiğinde bir şanssız olduk, bir şanslı. 62 denemede olmayan, dört seferden çıkıyorsa, hocanın "Türküm" hissiyatı, cambaza bak kısmında devreye girmiş demek ki… Arda Güler, "Dramayı bırakalım. Eleştiriler haklı. Kötü oynadık ve elendik" özetini yaptı. Çok genç, hâlâ kalbinden, eğip-bükmeden konuşuyor. Topla oynamaktan da bahsedip, çalıların arasından kaybolabilirdi. Bir de Orkun… "Söylenecek çok şey var ama şimdi duygusal olarak yoğunuz, zamanı değil" yorumunu yaptı. Kaan, "Biz, kendimizi daha sert eleştiriyoruz zaten" dedi. Yaşananları kendi aralarında halledecekler gibi, sanki bize veya başkasına iş bırakmayacaklar.

Montella için FIFA da harekete geçebilir! Arda'nın resitali sonrasında, böyle bir oyuncuyu daha fazla seyretmekten dünyayı mahrum ettiği için uyarı kararı alsalar, şaşırmayız. "Büyük oyuncu" ne demek gördük. Hükmetti maça, zaten ödülünü de aldı. Sonuç, TFF de Montella için değerlendirmesini, bu keyiften etkilenmeden yapmalı. "Antrenör ben miyim ki istifa edeyim" diyen Hacıosmanoğlu, zaten mesajı vermiş oldu. Dokuz rotasyon yapmış, yenilgiyi göze alarak sahaya çıkmıştı Amerika. Biz de yaptık ama yüreklerini koydu çocuklar, ekstradan Arda da vardı.