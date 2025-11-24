Ve Fenerbahçe, Rize'de çok önemli bir geri dönüş yakaladı. Maça çok kötü başladılar. Art arda iki gol yediler, ikisi de çok net hakem hatası. İlk yarının ortalarının ortasından itibaren hakimiyeti aldılar ve ikinci yarıda tarih yazdılar. Bir ikinci yarı vardı ki akıllara zarar. Fener sağdan geldi, soldan geldi belki de en kritik an Rizespor kalecisi Fofana'nın Fenerbahçe'ye hediye ettiği gol. Ardından goller yağmur gibi geldi ve sarı-lacivertliler zirveyle puan farkını korudu. Tuhaf olan bir şey var, doğrudur yanlıştır bilmiyorum ama Türkiye'deki tüm yasal bahisler Fenerbahçe'nin kazanmasına canlı bahisi kapatmışlar. Maçın hakemi Çağdaş Altay fevkalade kötüydü. Fenerbahçe'nin yediği birinci gol öncesi Fred boynundan itiliyor. Golün iptali gerekiyordu. İkinci golde de Fred'in kolu kapalı, zıplıyor hakem bir elle oynama uyduruyor ve gol geliyor. Hakeme rağmen Fenerbahçe, çok önemli bir geri dönüş yaptı.



KARAOĞLAN SAÇMA DAVETE UYMADI!

Beşiktaş tarihinin, şampiyonluktaki rakiplerine kıyasla en zayıf kadrosunu izliyoruz… Sıradan bir takım görüntüsünde. Düşünebiliyor musunuz sahanın en kaliteli oyuncusu Samsunsporlu Holse. Tamam ilk yarı mücadele var, istek var, yapılan doğru şeyler var ama üretilen pozisyon yok. Ve çok rahat dün akşamın yıldızı Beşiktaş kalecisi Ersin diyebiliriz… İlk yarı Beşiktaş fena değildi ama ikinci devre her şey kötüleşti. İmdada bir penaltı yetişti. 'Beşiktaş kazanacak' diye düşünürken sahneye Cengiz çıktı. Hatalı bir geri pasla Samsun beraberliği yakaladı. Konuk ekip maçın sonlarında öyle bir pozisyondan yararlanamadı ki o olsa kazanabilirlerdi. Bu kadro için ne Adalı'yı ne de Sergen Yalçın'ı suçlayamam. Rafa gitti Beşiktaş sıradan bir Anadolu takımı görüntüsüne evriliverdi. Maçta iki kritik pozisyon var. VAR ilk pozisyonda 'Penaltı oldu' diye saçma saçan bir davet yaptı. Allahtan Atilla Karaoğlan bacaktan sekip ele çarpan top penaltı olmayacağı için VAR'a uymadı. VAR kursuna yeni başlayan bir hakem bile böyle bir davet yapmaz. Beşiktaş lehine verilen penaltıda ise El Bilal'e bir darbe var, bacağını toparlayamadı.