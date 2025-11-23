Tehlike çanları G.Saray için çalıyor, Dün akşam kazandılar, zaten bekleniyordu ama hasar büyük. Singo ve Lemina'nın sakatlığı ne alemde birkaç güne belli olur, Sallai kırmızı kart cezalısı, F.Bahçe maçında oynamayacak. Osimhen'in durumu belirsiz. F.Bahçe maçı için her şey kapkara. Dün gece özellikle ilk yarı tek kale bir maç izledik. Direkten dönen toplar, G.Saray'ın şanssızlığıydı. G.Birliği bir serbest vuruştan komik bir gol attı. Komik ifadesini G.Saray defansı için kullanıyorum. Böyle bir pozisyon hatası yapılıp kale ağzında rakip forvete top vurdurulmaz. Benzeri yan top hatasından G.Birliği ikinci golü de buldu maçın sonlarına doğru. Sanchez sadece refakat ediyor. İkinci yarıda her şeyin kötü gittiği dakikalarda İcardi sahneye çıktı, vuruş tekniğiyle beraberliği getirdi. Ardından da çok kısa süre içinde G.Saray, ikinci ve üçüncü golü buldu. Sonuçta G.Saray kazandı ama iyi oynamadılar. Daha önemlisi ama eksik antrenman ama yanlış antrenman, oyuncuların sürekli sakatlanmasına sebep oluyor.

Gelelim hakem Ozan Ergün'e... Fevkalade bir maç yönetti. Barış Alper penaltı bekledi, belki hafif bir temas var ama öyle penaltı olmaz. Son dakikada Sallai'ye gösterdiği kırmızı kart kesin haklı. Kafasını uzatmış rakibe tabanıyla vuruyor, kontrolsüz hareket. Tek tartışılacak nokta, ikinci yarıda Sallai'nin kaval kemiğine basılması. Burada da kırmızı kart olmaz çünkü G.Birliği oyuncusu topa vurduktan sonra ayak inerken Sallai'nin bacağına temas ediyor. Burada kırmızı vermemesi doğru karar.