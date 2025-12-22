G.Saray, gol de kaçırsa son vuruş ve son paslarda hatalar da yapsa rakiplerini eziyor, sürklase ediyor ve rahat kazanıyor. G.Saray, tempo, sprint ve pas trafiği olarak ligin üzerinde bir takım. Dün gece de öyle oldu. Aslında maç 1-0 bile bitebilirdi ama yine aynı şeyleri söyledik. Barış Alper Yılmaz, bu ülkenin tartışmasız en iyi kanat oyuncusu. Bek de oynuyor santrfor da! Yunus Akgün çok daha farklı yerlere gelebilecek durumda. Mesela Barış Alper'in ilk goldeki deparı, 50 metrelik top sürüşü, Yunus'a çıkardığı pas ve onun vuruşu… Kasımpaşa, maç boyu kafasını kaldıramadı. Kaleye gidemediler, 2 pas yapamadılar. Bu tabii ki Kasımpaşa'nın kalite düşüklüğü ama aynı zamanda G.Saray'ın kaybettiği topları kazanma arzusu da etkili oldu. Oyunun sonlarına doğru fark arttı, önce Sara sonra da maç boyu istediği topları fazla alamayan İcardi'nin vuruşu ile G.Saray devreyi hem mutlu hem de lider kapattı. G.Saray'da bazı oyuncular var ki olmazsa olmazlar. Bunlardan biri Torreira. İlkay da öyle. Tabii ki Sanchez'i de unutmayalım. Gelelim hakem Alper Akarsu'ya. 60-70. dakikaya kadar mükemmel maç yönetti. Maç kolaydı, oyuncular iyi niyetliydi. Ama son bölümde iki hata yaptı. Ceza alanı dışında G.Saraylı oyuncunun yerde elle oynamasını görmedi, göremedi. Torreira'ya da ikinci sarıyı verip oyundan atamadı.