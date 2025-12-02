Dün gece bir kez daha gördük ki futbolun adaleti yok. Maça bakıyoruz, son yıllardaki derbilerde seyrettiğimiz en kötü Fenerbahçe. Kalecisinden forvetine kadar tel tel dökülüyorlar. Galatasaray oynaması gerektiği gibi oynuyor, üstelik sahanın en iyisi Leroy Sane ile de mükemmel bir gol buluyor. Düşünebiliyor musunuz, Sane hem Alvarez'i hem de Skriniar'ı slalom yaparak geçti, şutunu çekti. Oosterwolde'ye çarpan top gol oldu. Bu gole Fenerbahçe reaksiyon gösterir diyorduk, hiçbir şey yok. Galatasaray'ın iki beki sorunluyken Kerem ve Nene koskoca bir sıfırdılar. En-Nesyri de öyle. Aslında Fenerbahçe'de kim vasat oynadı derseniz, vasat bile oynayan tek oyuncu yokken sahaya Jhon Duran çıktı.

Hatırlayın, Beşiktaş maçını Duran'ın son dakikalardaki çok tuhaf golüyle almıştı ama dün gece uzatmalarda bu sefer Duran'ın net bir kafası ile beraberlik geldi. Fenerbahçe'de tuhaf şeyler oluyor. Yıllardır şanssızlıktan dem vuran Fenerbahçe'nin Sadettin Saran'dan sonra şansı da yaver gidiyor. Dün gece maçın mutlak hakkı Galatasaray'ın ve yine şansa kazanılmış 1 puan var. Ama zaten futbol böyle bir fırıldak spordur. Gelelim hakem Yasin Kol'a… İkinci yarı hiç beğenmedim. Çok fazla faul ve sarı kart hatası yaptı. O kadar ki verdiği iki sarı kart yanlış, en az 3 sarı kart daha vermesi lazımdı.