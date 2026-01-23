Fenerbahçe ilk yarısını çok ama çok kötü oynadığı maçı o devrede yediği golle kaybetti. Aslında eksik de olsa Aston Villa birçok şeyi ezberlemiş gibi oynuyor. Orta alanda nasıl alan daraltılır, kapılan toplarla nasıl ani hücuma çıkılır adeta ders verdiler. İlk yarı Fenerbahçe için acı vericiydi. Hiçbir şey yapmadılar. Boş alanda çok fazla yakalandılar, İsmail olmasa hele hele Skriniar olmasa daha ilk yarıda korkunç bir fark olabilirdi. İkinci devre Fenerbahçe biraz toparladı. Talisca oyuna girdi ve maçın kontrolünü büyük oranda ele aldı. Aslında çok önemli bir pozisyonda Talisca iyi vuramadığı için harcadı. Tıpkı Alanya maçının galibiyet golü gibi bir pozisyon yaşandı ama dün gece Brezilyalı çok kötü vurdu. Fenerbahçe ilk yarıda oynayamadığı futboldan ders almalı. Türkiye'de şampiyonluğa oynayan bir takım bu kadar etkisiz, daha önemlisi bu kadar fazla pozisyon vermemeli. Sonuç hüsran olabilir. Maçın Portekizli hakemi bir pozisyon dışında çok iyiydi. O pozisyonda da şanssızlık yaşadı. Aston Villa'nın golünde top kendine çarptı, yeni kural gereği de top hakeme çarptığı için hakem atışıyla başladı. Garip olan şu, böyle üst düzey bir maçta iki yan hakem de ofsaytlarda hata yaptılar. Fakat VAR yanlışı düzeltiverdi.