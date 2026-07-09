Transfer dönemleri bazen sessiz akar, bazen de tek bir hamle bütün dengeleri değiştirir. Fenerbahçe'nin yapmaya hazırlandığı hamle de tam olarak bu etkiyi yaratabilecek cinsten. Henüz 24 yaşında, Avrupa'nın beş büyük liginde çift haneli skor katkısı üretmiş bir yıldızı çubuklu formayla buluşturmak, başlı başına bir transfer başarısı ve camiaya bir mesajdır.

Uzun yıllar transfer hamleleriyle gündemi belirleyen Aziz Yıldırım, ikinci baharında da adeta eski günleri hatırlatan bir transfer resitaline imza atıyor. Üstelik kulübün mali limitlerle boğuştuğu bir dönemde.Bazen en büyük imza, mürekkep kurumadan rakiplerin moralini bozan imzadır...

İstanbul'a gelmesi beklenen Mason Greenwood, henüz çubuklu formayı sırtına geçirmeden bile taraftarları sevgilisi haline geldi. Ligimize benzer hikayelerle ve beklentilerle gelen birçok oyuncu genelde hayal kırıklıklarıyla ayrılmıştır. Ancak Greenwood'da aynı şeyi yaşanma ihtimalini düşük görüyorum.

Çünkü yetenek konusunda tartışılacak çok az şeyi var. İki ayağını da etkili kullanabilen, hem dar alanda hem geniş alanda adam eksiltebilen, çizgiye inebilen, iç koridora kat edebilen ve ceza sahası çevresinde her an skoru değiştirebilecek bir oyuncudan söz ediyoruz. Savunmalar için çözülmesi zor bir bilmece, teknik direktörler için ise elinizdeki en değerli çilingirlerden biri... Saha dışında yaşadığı olaylar olmasaydı, belki de bugün Manchester United'ın yeni Cristiano Ronaldo 'suydu.İki ayağını da etkili kullanabilen, hem dar alanda hem geniş alanda adam eksiltebilen, çizgiye inebilen, iç koridora kat edebilen ve ceza sahası çevresinde her an skoru değiştirebilecek bir oyuncudan söz ediyoruz.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin en büyük eksikliği adam eksiltebilen oyuncunun elde bulunmamasıydı. İşte Greenwood bu derde ilaç olacaktır. Sarı-lacivertliler sadece bir kanat oyuncusu almıyor; sezon sonunda tabelaya 20 golden fazlasını yazabilecek bir skor satın alıyor.

İSMAİL KARTAL'IN ELİNDE REKORA KOŞABİLİR

Bu transferin belki de en heyecan verici tarafı ise İsmail Kartal faktörü. Son yıllarda Fenerbahçe'ye Süper Lig'in en üretken oyunlarından birini oynatan Kartal, ilk hazırlık maçında da iştahlı, önde baskı yapan ve tempoyu seven bir takımın sinyallerini verdi. Daha önce İrfan Can Kahveci ve Dusan Tadic gibi daha statik profillerden bile maksimum verim alan deneyimli teknik adamın, Greenwood'dan çok daha fazlasını çıkaracaktır.

Greenwood'u yalnızca çizgiye basan klasik bir kanat olarak görmek büyük hata olur. Gerektiğinde ikinci forvet, gerektiğinde 10 numara, gerektiğinde de sağ iç koridorda oyunun kilidini açan yaratıcı bir beyin olarak kullanılabilir. Marco Asensio ve Anderson Talisca tarzı serbest rolde oynadığında hem gol tehdidi hem de son pas kalitesiyle fark yaratabilecek bir profile sahip.

Fenerbahçe'nin kadrosunda artık tek bir maç kazandıran oyuncu değil, maçın kaderini birkaç saniyede değiştirebilecek birden fazla "game changer" bulunuyor. Eğer Greenwood beklenen seviyeye ulaşırsa, Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'ne de taşır, özlenen şampiyonluğu getirecek başrollerden birisi olur...