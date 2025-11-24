FATİH DOĞAN

Beşiktaş, Gençlerbirliği'ne 1-0 öne geçtikten sonra 2-1 yenildi. Fenerbahçe'ye karşı 2-0 öne geçip kendi evinde kaybetti. Dün akşam Samsunspor'a karşı da içeride 1-0 avantajı yakalayıp berabere kaldı. Sadece skor ve puan cetveli değil, hafta içindeki gündem nedeniyle taraftarın mutlaka kazanılmasını istediği maçtı. Ancak Beşiktaş, ne oyun olarak ne de skor olarak beklentilerin çok uzağında. Samsunspor maçın başında 2-3 net pozisyon buldu. Ersin'in kurtarışları olmasa, Beşiktaş orta saha ve savunması neredeyse Samsun hücum hattına vizesiz geçiş tarifesi uyguladı. Samsunspor'un, perşembe günü Avrupa karşılaşması olmasa muhtemelen bu geçiş yolunu daha çok kullanabilirdi. Asistiyle alınan penaltının altyapısını hazırlayan ve gole çeviren Cengiz'in anlamsız geri pası, Paulista'nın boşa düşmesiyle Samsun'a gol hediye edildi. Ndiaye bu hatayı affeder mi? Affetmedi de… Ancak konu daha derin. Beşiktaş bırakın öncesini 1-1'den sonra da sıkıntılı. Bu kadar geniş alanda oynayarak baskı yapamazsınız. Beşiktaş 3 milli arayı, çoğu tek idmanla ve hazırlık maçı yapmadan geçiriyor. Milli dönüşler hep sancılı… Adam gibi kamp yapan ve yaptıran ve "Yapın" diye uyaran yok. Bireysel hataların ve form düşüklüklerinin nedeni budur. Acı olan, düzeltilmesi için hiçbir şey yapılmadığı gerçeğidir. Uyaran herkesi öcü ilan edip kendi adamlarınıza taşlattırdığınız müddetçe bu gerçeği göremeyeceksiniz? Çıkmaz sokağa girdiniz ve bunun farkında değilsiniz…