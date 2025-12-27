FATİH DOĞAN

Necip Uysal ile konuştum. "Şaşkınlık içerisindeyim. 22 yıldır amasız, fakatsız elimden geldiği kadar Beşiktaş'a hizmet ettim, savaştım ve bugün hocanın beni ve Mert'i kadrosunda düşünmediğini söylediler. Ne diyeceğimizi bilemiyorum ve anlamaya çalışıyorum. Ben 22 yıl boyunca hep en çok çalışandım ve hocalarla da hiç kötü olmadım. Bir kusurumuz mu oldu dediğimde de cevap alamadım. Mert de benzer duygular içinde. Olay sıcak, yanlış bir şey konuşmak Beşiktaş'ımıza zarar verecek. 1-2 gün içerisinde olayı anlamaya çalışacağım'' diyor Beşiktaş'ın emektar futbolcusu Necip Uysal. Herhangi bir hatanız var mı diye sordum, ''Kesinlikle yok. Hoca kararı dediler. Henüz kendisine dahi soramadık'' dedi. Böyle bir ortamda söylenecek fazla bir söz yok. Gördüğümüz kadarıyla iki futbolcunun herhangi bir hatası, kusuru yok. Sergen Yalçın'ın da acıması yok. Ne 22 yılın hatırını görüyor ne de Türkiye'nin en tecrübeli ve Dünya Kupası'na gitme hazırlığı yapan Mert Günok'a ihtiyaç duyuyor. Eğer spesifik bir sebebi varsa açıklarlardı. Ama bu davranışlar Beşiktaş'a bir şey kazandırır mı derseniz düşünmüyorum. 22 yıldır bu takımda oynayan ve kaptanlık yapan bir oyuncu bu şekilde gönderilmez. Gidebilir, futbolu bırakabilir ama iyi ve saygın bir vefayı hak ediyor. Bu yakışan bir veda değil. Kaptan Necip de kaptan Mert de daha şık bir vedayı hak ediyordu. Bu tavrın Beşiktaş'ın kültürüyle, değerleriyle örtüştüğünü düşünmüyorum. Yakışmadığına inanıyorum.