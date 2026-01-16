FATİH DOĞAN

Beşiktaş'ta kadro kalitesiyle ilgili farklı görüşler ve tartışmalar var. Abraham da bundan payını alıyor. Beşiktaş taraftarı haklı olarak 15 milyon Euro bonservis ödenmiş, yılda 7.5 milyon Euro kazanan bir oyuncudan daha iyi performans bekliyor. Çıtanın Mario Gomez, Demba Ba gibi yıldızlar üzerinden ya da Osimhen etkisiyle yükseğe kurulduğunun farkındayım. Ancak santrfor performansları bireysel yetenek kadar takım performansıyla da ilgilidir. Santrfor arkası, sağı solu, kanat bekleri yeteri kadar beslemezse performansı eksik kalır. Sağlıklı analiz yapamayız. Rafa Silva açığa alınmış, sol bek gönderilmiş, ofansif bir 8 numara aranıyor. Abraham, buna rağmen Keçiörengücü maçına çıkana kadar 12 gol-3 asiste imza atmış. Bu kötü istatistik değil. Dün Rıdvan'ın adrese teslim ortasını şık bir vuruşla gole çevirdi. El Bilal de sağ bek Taylan'ın muhteşem ortasını uçarak ve kafayla topu filelere bırakarak hakkını verdi. Golü atanlara değil, attıran sol ve sağ beklere bakmak lazım. Rakip bu seviyenin takımı olmasa da Taylan ve Rıdvan'ın sürekli önde oynaması gecenin en güzel performanslarıydı. Sergen Yalçın, Taylan, Rıdvan ve Abraham'ı yeniden gözden geçirmeli. Ayrıca son sözü söyleyen Kartal Kayra'yı da. Beşiktaş'ta takımın oyun disiplini ve kazanma hırsını beğendim. Ersin'in motivasyonu da. Beşiktaş yeni transferlerin katılımıyla daha iyi olabilir ancak ondan önce kendi değerlerinin farkına varması dahi kıymetlidir. Bence bu görülmeye başlandı.