FATİH DOĞAN

Beşiktaş ligin oyun dengesi en güçlü takımlarından Göztepe'yi yendi. Göztepe az gol atıp, az gol yemesiyle ön plana çıkan, defans derinliğini iyi kurgulayarak puan cetvelindeki yerini hak eden bir takımdı. Göztepe ilk yarıda Beşiktaş'a karşı üç atıp kazanan bir rakipti. Beşiktaş hem ilk yarının hesabını kapadı, hem de puan cetvelinde üstünde olan rakibini altına alarak Avrupa yolunda önemli bir eşiği açtı. Bunlar Beşiktaş'ın fikstürdeki kazanımları. Ancak dün Dolmabahçe'de bundan saha fazlası vardı.

Birincisi takımın kazanma hırsı… Maçın başından sonuna kadar bu hırsı ortaya koydular.

Kaptan Orkun Kökçü ve Oh'un 4-0'lık zaferde skordaki katkısı çok önemliydi. Oh'un kazandırdığı ilk atakta Orkun'un serbest atışı zıplayan barajın altından kullaması dünya futbolunda zaman zaman izlediğimiz güzel örmekleriden biriydi.

Beşiktaş'ta Orkun'un oyun gücüne Ndidi ve Olaitan da eklenin Beşiktaş oyunu domine etti. Bindirmeleri ve doğru pozisyon alımıyla dikkat çelen Murillo ve Olaitan'ın gelen golleri gemilerin katkısı açısından değerliydi. Oh'un golü tribünlerin keyfini 4x4'jük hale getirdi. Gol yemeden, en az gol giyen takıma 4 atmak yeni bir istatistik ve Beşiktaş adına başarı….