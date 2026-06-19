2026 Dünya Kupası tüm heyecanıyla devam ederken, kupa günlüğümde bugün ABD'de Dünya Kupası, tribünlerde ise köklere dönüş var. Amerika bir göçmenler ülkesi. Bunun en net hissedildiği yer ise hiç şüphesiz New York. Dünya Kupası heyecanı şehri sararken dikkatimi çeken ilginç bir detay var: Gördüğüm herkes, doğduğu ya da ailesinin köklerinin uzandığı ülkeleri destekliyor. Arjantin formalarıyla sokakta yürüyenler, Meksika bayraklarıyla kutlama yapanlar, Brezilya marşları söyleyenler, Türk bayrakları taşıyanlar… Ama işin ilginç tarafı, kimse Amer-i ka Milli Takımı hakkında konuşmuyor. Belki yıllar önce Amerika'ya taşındılar, belki burada doğup büyüdüler, hatta bugün Amerikan vatandaşı oldular. Ama Dünya Kupası geldiğinde aidiyet duygusu onları yeniden köklerine götürüyor. Araştırmalar da New York'ta hissettiğim bu duyguyu destekliyor. Soho'dan Chelsea'ye Dünya Kupası için yapılan futbol topu temalı heykelleri görmeye giderken anlıyorum ki burada herkes aynı şehirde yaşıyor ama kalpler, dünyanın dört bir yanındaki farklı ülkeler için atıyor. Covers'ın taraftarlar arasında yaptığı yeni bir araştırma, New York'ta yaşayan göçmen nüfus verilerini inceleyerek, eyaletteki hangi ülkelerin toplum bağlarının en güçlü olduğunu ortaya koydu. İnsanlar genellikle doğdukları, ailelerinin kökenlerinin dayandığı veya hâlâ güçlü bağlarının bulunduğu ülkeleri destekleme eğiliminde.

33 BİNDEN FAZLA ÖZBEK VAR

New York'un "İkinci Takım" listesinde Özbekistan zirvede. Araştırmaya göre, 2026 Dünya Kupası'nda New York'un gayriresmi "ikinci takımı" Özbekistan olarak öne çıkıyor. New York'ta yaşayan 33 binden fazla Özbek asıllı sakin bulunuyor. Araştırmacılar, eyaletteki Özbek topluluğunun ulusal ortalamadan çok daha büyük olduğunu ve bunun da Özbekistan'a New Yorklu futbolseverler nezdinde benzersiz bir bağ kazandırdığını belirtiyor. Listede ikinci sırada Ekvador yer alıyor. Ekvador, New York'taki en büyük göçmen topluluklarından birine sahip; eyalette yaşayan 193 binden fazla Ekvador asıllı sakin bulunuyor. Bu geniş nüfus, Ekvador sahaya her çıktığında eyalette oldukça coşkulu bir atmosferin oluşmasını sağlıyor. İlk beşi üç Afrika ülkesi tamamlıyor: Senegal, Fildişi, Gana.

EN FAZLA TÜRK NEW YORK'TA

Bu ülkelerin nüfusları Ekvador'a kıyasla daha küçük olsa da, her bir topluluk ABD'nin diğer bölgelerine kıyasla New York'ta çok daha belirgin ve güçlü bir varlığa sahip. World Population Review tarafından yayımlanan son verilere göre, ABD genelinde Türk vatandaşlarının en yoğun yaşadığı eyalet New York. Bu eyalette toplam 34 bin 179 Türk vatandaşı ikamet ediyor. New York'un ardından 31 bin 858 kişiyle Kaliforniya, 24 bin kişiyle New Jersey, 18 bin 681 kişiyle Florida ve 17 bin 339 kişiyle Teksas eyaletleri Türk nüfusunun en yoğun olduğu bölgeler arasında. New York gibi şehirlerde yaşayan göçmenlerin New York sokaklarında bu kadar görünür olması, insanların Amerika'ya uyum sağlasalar dahi kökleriyle kurdukları o güçlü ve kopmaz bağı temsil ediyor.

TURNUVA FESTİVAL HAVASINDA

Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden biri olan Amerika, organizasyon hazırlıkları konusunda oldukça iddialı. Özellikle New York ve çevresinde kurulan taraftar alanları, gelişmiş ulaşım ağı ve şehir genelindeki etkinlikler, turnuvanın ne kadar ciddiye alındığını gösteriyor. Büyük organizasyonlar konusunda deneyimli olan ülke, lojistik açıdan güçlü bir sınav veriyor ama şu da bir gerçek New York'ta Dünya Kupası, şehrin bitmeyen temposuna eklenen bir festival gibi yaşanıyor. ABD Milli Takımı'na gelince; taraftarların genel beklentisi, takımın grup aşamasını geçmesi ve turnuvada ses getirmesi yönünde. Ev sahibi olmanın avantajıyla sürpriz sonuçlar alabileceklerine inananlar da az değil. Dünya Kupası'na organizasyon anlamında hazır. Ancak bu turnuvanın asıl ruhunu oluşturan şey, tek bir ülkenin değil, dünyanın dört bir yanından gelen kültürlerin aynı şehirde buluşması.