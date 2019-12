İSKENDER GÜNEN

Antalyaspor gibi ligin alt sıralarından kurtulma mücadelesi veren bir takıma karşı kendi sahasında oynamak kolay değil. Sezon başından beri sakatlıklar ve cezalar Trabzonspor için her maç ayrı bir sorun. Bu maçta da Sosa'dan yoksun bir 11. Fakat sonuç 3-1 ve alınan 3 puan. Saha içinde Sosa'nın yokluğunda sorunlar öne çıktı mı? Evet. Orta alanda bu oyuncunun olmayışında Trabzonspor büyük bir baskı altında kaldı.

Fakat oynayan her oyuncu, yeteneği ne olursa olsun mücadele gücüyle takıma katkı yapma adına önemli işler yapıyor. Maçın başlangıcında Sturridge'nin asisti ve Sörloth ile gelen gol deplasman maçı için önemli. 1-0'dan sonra ise orta alan sorunları öne çıktı. Olması gereken yerler dışında önde oynayan oyuncuların geriye dönüşlerde yetersizlikleri Antalyaspor'a daha fazla atak yapma olanağı verdi. Bunun sonucunda Mikel'den seken topta Celustka ile Antalyaspor'un golü.

1-1'den sonra ise duran toplarda Trabzonspor'un en büyük silahlarından Yusuf Sarı ortaya çıktı. Kornerden Nwakaeme ile atılan ikinci golün en büyük pay sahiplerinden biri. Yusuf Sarı her geçen gün gelişme içerisinde olan bir isim. Bu maçta Trabzonspor adına en büyük kazanç savunmanın sağ kenarında yer alan Serkan. Oynadığı oyun ilerisi için ümit veriyor.

Alınan 3 puanla zirve yarışının içinde bir Trabzonspor var. Nereye kadar gidebilirler bunu şu an konuşmak zor ama bugün gelinen nokta; 'Takımın ortaya koyduğu ruha saygı duyulması gerekmekte.' Trabzonspor'un ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu ve de çok sevdiğim ağabeyim Tuncay Mesçi'nin vefatını öğrenmenin üzüntüsü içerisindeyim.

Sevgili ağabeyime Allah'tan rahmet, yakınlarına ve de sevenlerine baş sağlığı diliyorum.