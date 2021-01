İSKENDER GÜNEN

Trabzonspor ağırlıklı bir oyundu... Topa daha fazla sahip olan taraftı... Önde baskıyla rakipten kapılan toplarla atak girişimlerinde bulunan taraf oldular. Önce VAR ile iptal edilen gol, sonrasında ise sahanın Trabzonspor adına en etkilisi Ekuban'ın getirdiği ve de Flavio'nun zoru başardığı gol pozisyonu! İlk yarının son dakikalarında ise yine Ekuban sahneye çıktı. Kenardan getirilen topu Nwakaeme değerlendiremedi. İlk devre gole daha fazla yaklaşan taraf Trabzonspor'du fakat performans bakımından vasatı aşan oyuncu sayısı çok azdı. Ekuban'dan başka öne çıkan oyuncusu olmadı. Orta sahada geçen haftaya göre Flavio daha önde, Abdulkadir Parmak ise savunamaya daha yakın oynadı. Ancak yine her zaman olduğu gibi üretkenlikten uzak kaldılar. Nwakaeme ise ilk yarı büyük bir hayal kırıklığı. Aldığı he topu rakibe verdi

İkinci yarı ise ilk devreye göre daha farklı bir Trabzonspor vardı. Nwakaeme, ilk devreye göre çok daha etkin ve de aldığı her topta rakibi eksilten isimdi. Bunun sonucunda Serkan'ın yaptığı asist ve de Nwakaeme ile gelen gol. Golden sonra ise eğer Trabzonspor'un orta sahasında oyun bilgisi yüksek teknik becerili bir oyuncu olsa çok daha farklı bir skor ortaya çıkabilirdi. Bu arada kaleci Uğurcan'dan söz etmek gerek. Takım 1-0 öndeyken Uğurcan'ın Edgar'a verdiği bir pas var ki daha üst düzey bir takım olsa bu hatayı gole çevirirdi. Yenilen golden sonra ise Abdullah Avcı'nın yaptığı oyuncu değişikliği doğruydu. Abdülkadir Ömür'ün sahaya girmesinden sonra başlayan atak, Ekuban ile golle sonuçlandı. Zorlu bir rakiple her ne kadar eksikleri olsa da deplasmanda alınan 3 puan Galatasaray yenilgisinden sonra moralleri yükseltti.