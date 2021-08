İSKENDER GÜNEN

Ligin ilk maçında Malatyaspor deplasmanında alınan 5-1'lik sonuçla Trabzonspor mükemmel bir başlangıç yaptı diyebiliriz. Görünen o ki ofansif anlamda şu an ligin en farklı takımlarından birisi. Her an sonucu değiştirebilecek yetenekte isimler var. Hamsik'in mükemmel pası, Bakasetas'la kazanılan golden sonra Malatyaspor savunmadan çıkarken yapılan pres ve Gervinho'la kapılan top sonrasında Nwakaeme ile gelen ikinci gol. Doğaldır ki maçın ilk 10 dakikalık bölümünde 2-0 öne geçmek öz güveni artırmak açısından büyük önem taşır.

Farklı sonuca rağmen oyunda bir takım sorunların olduğu göz ardı edilmemeli. 2-0'dan sonra takım savunmasının yetersizliği öne çıkarken yapılan top kayıpları ve geriye dönüşlerde sorunların başladığı süreler var. Malatyaspor, bu bölümde atak girişimleriyle gole yaklaşan taraf oldu. Zaman zaman orta alanda Berat çok yalnız kaldı. Ama ofansif anlamda öyle yetenekli isimler var ki; sorunu çözmeye yetti ve Nwakaeme'nin getirdiği topta Gervinho ile üçüncü gol geldi.

Yenilen golde ise hem savunma hem de kalici Uğurcan Çakır'ın hatası vardı. Hamsik ve ikinci yarıda Djaniny'nin penaltıdan attığı golden sonra ise oyunda üstünlüğü tamamen ele alan ve de oyunu istediği gibi yönlendiren bir Trabzonspor vardı. Sorunlar ise; takım savunmasındaki yetersizlikler ve defans hattında Vitor Hugo ve Edgar arasındaki uyumsuzluk.

Ligin ilerleyen haftalarında bu sorunlar giderildiği takdirde çok daha dengeli ve lige ağırlığını koyan bir takım görüntüsü içinde olacaklarını düşünüyorum.