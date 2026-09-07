İSKENDER GÜNEN

Çalkantılarla dolu bir haftanın ardından Gençlerbirliği maçı büyük önem taşımaktaydı. Sahada arzulu, coşkulu ve tempolu bir Trabzonspor vardı. Sezon başında beri yazdık çizdik. Kenardan Onuachu'ya gerekli pasların gelmesi gerektiğini söyledik. Yani hücumda kenar organizasyonlarının Trabzonspor için ne kadar önemli olduğu gerçeği, bu maçta bir kez daha görüldü. Sol kanatta müsabakanın başından itibaren çok etkili performans ortaya koyan Aral'ın adrese teslim ortasında Onuachu, takımını öne geçirdi. Erken golün verdiği moral ve öz güvenle yapılan baskı sonucunda kazanılan penaltıda, Salah ile ikinci gol atıldı. Sağ kanatta Pina ve Salah'ın yakaladığı müthiş oyun ve Pina'nın getirdiği topu, Onuachu ağlara yolladı. 3-0'dan sonra orta sahaların çabuk geçildiği, zaman zaman G.Birliği'nin de pozisyona girdiği anlar vardı. Bordo-mavililerde Aral, Onuachu'ya yaptığı asistin yanında direkten dönen topu ve ürettiği tehlikelerle maçın en parlak ismi oldu. Ancak Aral'a uyarı yapmak gerekiyor. Hücumda ne kadar etkiliyse, rakip ataklarda sol bek Mustafa'ya yardıma gelmeli. Sağ kulvarda ise Pina ve Salah ikilisinin birbirini tamamlayan hareketliliği savunmayı felç etti. Salah'ın pasında Muçi ile dördüncü ve yeni transfer Franculino ile 5'inci gol geldi. Trabzonspor; hücum hattındaki tüm aktörlerin tabelaya katkı vermesi sonucunda yüksek oyun arzusuyla taraftarına muazzam bir futbol akşamı yaşattı.