Birkaç gündür Türk spor medyasının gündemini belirliyoruz. Şimdi kısa kısa bu konulara bir bakalım:







KEREM İMZA ATACAK MI!

ÖNCE KEREM AKTÜRKOĞLU... Milli futbolcunun, G.Saray sevgisi hâlâ büyük. Onu Benfica'dan F.Bahçe'ye gitmek istediği için linç ediyorlar. Kerem, G.Saray'dan Fenerbahçe'ye gitmiyor. G.Saray ile problemler yaşadı ve Benfica'ya transfer oldu. Şimdi de sarı-lacivertli takımda forma giyebilir. Ya da Beşiktaş! Ortalık karışık. Çünkü konu uzadıkça uzadı. Biz işin psikolojik tarafına gelirsek. Kerem'e kızmak, taraftarların duygusal bağından kaynaklanıyor ve bu anlaşılır ama profesyonel futbolun gerçekleri düşünüldüğünde haksızlık içeriyor. Kerem, ne bir "Kahraman" ne de "Hain"; o, kariyerini yönetmeye çalışan bir profesyonel! Kerem gibi birçok futbolcunun hatası ise şu... Geçmişte oynadıkları takımları sahiplenmeleri, bir camiaya tutunmaya çalışmaları. Eğer futbolu bıraktığınız zaman bir camia arkanızda olsun istiyorsanız o zaman hep orada kalacaksınız! Maddi olarak hiçbir beklentiniz olmayacak. Ama dedik ya profesyonel yaşam. Eğer siz Benfica'da 1.5 milyon Euro alırken, F.Bahçe size 6 milyon Euro veriyorsa tabi ki gidersiniz! Tabi bu transfer olursa. Çünkü bu iş biraz çorbaya döndü!







TFF, YABANCI KONUSUNU KAPADI

Bu konudaki tüm detayları da burada okudunuz. Fikri takip yaptık, sorduk, yazdık ve araştırdık. Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan da dün açıkladı.. Takımların yabancıda yeni bir formül talep ettiklerini... Kulüpler Birliği, 14 olan yabancı sayısının 16'ya çıkmasını istedi. TFF yönetimi ise kabul etmedi. Dün Kulüpler Birliği, konuyu tekrar kendi içinde tartıştı. Sıkıntılı olan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray!. Başka kulüpler de var. Aksini düşünen de. Sonuçta, TFF bir değişime gitmedi. Hatta TFF Yönetim Kurulu'nda bir kişi bile "Değişim olsun" dememiş. Yabancı sayısının artması, kısa vadede kulüplerin Avrupa'daki rekabet gücünü artırabilir, ancak altyapı yatırımları ve yerli oyuncu gelişimi olmadan uzun vadede Türk futboluna zarar verebilir. Kulüpler, haklı olarak başarı istiyor ama TFF'nin 2025-2026 için planladığı 14 yabancı + yerli teşvik modeli çok dengeli bir orta yol gibi görünüyor.



