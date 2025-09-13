Tarih yazdık.. Hem de eze eze.. 24 yıl aradan sonra EuroBasket 2025 finalinde 12 Dev Adam.. Yunanistan'ı sahadan silerek, sadece bir maç kazanmadı, bir milletin göğsünü kabarttı bu çocuklar. Bir dünya devine sahayı dar eden bu kahramanlar, finale adını altın harflerle yazdırdı.

Maçın başından itibaren Ergin Ataman, takımı adeta bir satranç ustası gibi oynattı. Alperen Şengün, pota altında bir dev gibiydi.. Yunanistan'ın uzunlarını perişan etti, her ribauntta bir mesaj verdi, adeta haykırdı: Top bizimdir.. Shane Larkin sihirbaz gibiydi.. Olgunluğu, tecrübesi konuştu.. Ercan Osmani 3'er 3'er attı.. Cedi Osman kanatlardan süzüldü, savunmayı delik deşik etti. Hem de sakat sakat.. Ama asıl alkış, takımın ruhuna! Savunmada destan yazdık.. Doubleteam'lerle boğduk, top kayıplarına zorladık. Savunmada hücumda her yerde kazandık. Herkes iki, yeri geldi 3 kişilik oynadı.. Yunanistan'ın morali çöktü, milli takımımız ise coştukça, coştu

Ergin Hoca, bir kez daha neden Avrupa'nın en iyilerinden olduğunu gösterdi. Rotasyonu öyle ustaca yönetti ki oyuncularımız son çeyreğe bile taze girdi. Ataman'ın taktiği basit ama etkiliydi: Hızlı hücum, sert savunma, top paylaşımı. Turnuva başından beri yenilgisiz gelen 12 Dev Adam, bu maçta da ritmini hiç bozmadı. Tek kelimeyle olağanüstü oynadı, olağanüstü mücadele etti..

Şimdi gözler finalde, rakip Almanya. Onlar da turnuvada fırtına gibi esiyor. Kadroları çok zengin. Adeta bir NBA takımı gibi ama biz onlardan daha iyiyiz.

Bu sadece bir basketbol maçı değil, bir milletin kenetlenmesiydi.. 2001'den beri beklediğimiz o büyük zaferin kapısındayız. Çocuklar sahada, milyonlarca insan tribünde ve ekran başında dua edip destek verdik.. Bu destan, kupa ile taçlanacak. Emeğinize sağlık çocuklar, bize bu sevinci, mutluluğu, coşkuyu yaşattığınız için.. Kalbimiz sizinle.