F.Bahçe için zor bir süreç daha başlıyor. Her yıl yeni bir teknik direktörle açılan beyaz sayfalara bir yenisi eklendi. Öncelikle şunu diyeyim: Kim gelirse gelsin, Fenerbahçe'de işi kolay değil. Düşünsenize Mourinho bile başaramadı… Şimdi yeni teknik direktör Tedesco.. Mourinho sonrası Spalletti, Terzic, Zidane ve yerli isim olarak da İsmail Kartal gündeme gelmişti. 3 yabancı hoca görevi kabul etmedi. İsmail Kartal ise her zamanki gibi çalışabileceğini, asbaşkan Hamdi Akın'a söyledi. Fakat Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un dediği gibi bir yabancı hoca şarttı, çünkü takımda oldukça fazla yabancı yıldız futbolcu vardı. Sonuç itibarıyla zaman kalmadığı için de Tedesco, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü oldu. Açıklandığı andan itibaren kıyametler kopuyor. Fenerbahçe taraftarının içinde bu kararı beğenmeyen isim daha çok… Sanki biraz haksızlık ediliyor. Sonuçta 40 yaşındaki bir teknik adam olarak kariyerine önemli takımları sığdırmış bir isimden bahsediyoruz. Ayrıca FIFA dünya sıralamasında şu anda 8. sırada bulunan Belçika Milli Takımı'nı çalıştırmış bir hoca. Genç oyunculara şans vermesi ve taktik disipliniyle öne çıkan bir isim. Zeki bir teorisyen. Özellikle Belçika Milli Takımı'ndaki performansı, yüksek profilli kadroları yönetmesi konusunda soru işaretleri yaratmıştı. Fakat Leipzig, Schalke, Spartak Moskova gibi takımlarda büyük başarılar kazanmasa da kötü bir performans da ortaya koymadı. Schalke ve Spartak Moskova ile lig ikinciliği, Almanya Kupası, Belçika Milli Takımı'nı gruptan yenilgisiz çıkarması... Fakat Fransa'ya yenilerek turnuvaya veda etmesi eleştirilmesine neden olmuştu. Herkes bir tarafından eleştirebilir ama satırlarımın ilk cümlesinde söylediğim gibi; kim gelirse gelsin, Fenerbahçe'de hoca olmak zor iş. Yolu dikenli, kısa vadede başarılı olmak zorunda, sabırsız bir kitle var. Hem Başkan Ali Koç'u hem de genç teknik adamı zor günler bekliyor.