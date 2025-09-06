Milli davada polemik olmaz

Karşılaşma öncesi oyuncular üzerinden birçok konu gündeme geldi. Ama işin içine Milli Takım giriyorsa her türlü sorun devre dışı kalır. Böyle olduğunu da gördük

GÜRCİSTAN MAÇINI CANLI CANLI İZLEDİK, 90 DAKİKANIN ARDINDAN DİNAMO ARENA'DA KONUŞTUK

A Milli Takım'ı Tiflis'te beraber izledik. Çok stresli anlar yaşasak da 3-2 kazandık ve ilk maçta üç puanı cebimize koyduk. Öncelikle Gürcistan karşısındaki 90 dakikayı nasıl değerlendirirsiniz?

Bu maç çok kritikti. Zaten senelerdir eylül aylarına futbolcularımız fiziksel olarak yeterince hazırlanamıyorlar. Bir de transferlerle birlikte zihinsel rahatsızlıklar da eklenince işler iyice zorlaşıyor. Gürcistan gelişim içinde ve fizik açıdan güçlüler. Kvaratskhelia gibi önemli bir forvete sahipler. Montella fizik olarak hazır olmadığımızı bildiği için kontrol futboluna ağırlık vererek oynadı. Rakip 18'den çıkarken önde baskı uyguladık. Top bizim alanımıza geldiğinde Uğurcan'ı da işin içine alıp tempoyu ayarlayarak hazırlık paslarına öncelik tanımaya başladık. Sonra da uzun toplarla rakip savunmanın arkasına sprinter forvetlerimizi kaçırmaya çalıştık. İkinci golü de bulduk. Hatta ikinci devrede 3-0 öne geçtik. Ama işte ondan sonra kimsenin beklemediği sorunlar başladı. Önce bir kolay gol yedik. Sonra Barış'ın kırmızısıyla eksik kaldık. Gürcistan kondisyonu iyi olduğu için sanki iki kişi fazla oynar duruma geldi. Ağır bir baskı yedik. Tehlikeler atlattık. Bizim dünyada benzeri olmayan bir sıkıntımız var. Zoru kolaya çevirdiğimizde, kolayı bir anda tekrar zora sokuyoruz. İlk yarıda Kerem'in attığı golden sonra devrenin bitimine 3 dakika kala, "Aman! En tehlikeli anlar, soyunma odasına gol yemeden gidelim" dedim. Gol yemedik ama son anda Gürcistan belki de maçın en net pozisyonunu kaçırdı.



KONU AY-YILDIZ'SA SORUNLAR RAFA KALKAR



Türkiye'de bir aydır Kerem Aktürkoğlu konuşuluyor. Gürcistan maçında iki gol attı ve Fenerbahçe'nin yeni futbolcusu olarak büyük alkış aldı. Kerem için neler söylersiniz?

Ben polemiklerle uğraşmayı seven bir insan değilim. Her zaman şunu söylüyorum, 'İşin içine Milli Takım giriyorsa her türlü sorun devre dışı kalır.' Bunun da böyle olması gerekir. Böyle de olduğunu maçta açıkça gördük.



BARIŞ ZİHİNSEL OLARAK SIKINTI İÇİNDE



Barış Alper Yılmaz, Kerem'in yerine oyuna girdi ve 4 dakika sonra kırmızı kart gördü. Bizim için çok değerli bir oyuncu ama İspanya maçında olmayacak. Barış'ın kafası transferde mi kalmış yoksa 'Futbol bu, bir kaza yaşandı' diye mi yorumlamalıyız?

Barış Alper, zaten biraz kontrolsüz bir oyuncu yapısına sahip. Hatırlarsak Galler maçında da 2. sarıdan kırmızı görmüştü. Bu aralar zihinsel olarak da sıkıntısı olduğu için istemeden de olsa kırmızı kartı gördü. Ama ben Milli Takım'ın maçlarını yorumlarken hiçbir zaman bir oyuncuyu topluma hedef göstermem.



KIRMIZI GÖRECEĞİNİ DÜŞÜNEMEDİ



Montella'nın kadro seçimini, sahaya dizilişini nasıl buldunuz?

Montella artık kafasına göre bir ideal 11 oluşturdu. Bu benim beklediğim bir kadroydu. Çünkü Orkun Kökçü'nün fizik olarak düşüş içinde olması nedeniyle İsmail Yüksek'i tercih etti. Sarı kartı olduğu için de 2-0 öndeyken İsmail'i kenara alarak Orkun'a görev verdi. Barış'ın kırmızı göreceği aklına gelemezdi. Sonrasında uzun bir sakatlıktan çıkan Ferdi'yi Kenan Yıldız'ın yerine alarak defansif açıdan eksikken Eren'nin yanına yardımcı olarak yerleştirdi.



İSPANYA DÜNYANIN EN İYİ TAKIMI!..



Pazar günü Konya'da İspanya ile oynayacağız. Onlar da ilk maçlarında Bulgaristan'ı 3-0 yendiler. Son Avrupa Şampiyonu karşısında 3 puan için umutlanalım mı yoksa bir puan bile bize yeter mi?

Hiçbir zaman hayalperest bir yazar olmadım. İspanya bugün bana göre dünyanın en iyi takımı. Ama bir de yeri geldikçe vurgulamadığım bir görüşüm vardır; rakip ne kadar üstün olup net favori gösterilse de futbolda çareler tükenmez. Bakalım ekibimiz o çareleri üretebilecek mi? Ben takıma özgüven kazandıracak bir futbol oynanmasını bekliyorum, neticeden bağımsız olarak.



KENAN YILDIZ MAÇIN HAVASINA GİREMEDİ



Son olarak takıma genel olarak bakarsak, oyuncularımızla ilgili isim isim neler söylersiniz?

Uğurcan Çakır; kritik bir atmosferde maça çıktı. Bir-iki hata yaptı ama son saniyede beraberlik golünü kurtararak 3 puanda büyük katkısı oldu. Geriden oyunu başlatması ve 70 metrelik defansın arkasına uzun topları çok iyi atması iyi görüntüydü. Mert Müldür; Milli Takım'da çok daha özgüvenli. Öne çıkan en önemli isimdi. Çok güzel bir gol attı. İkinci gol onun mücadelesi sonrası oluşan pozisyonla geldi. Bir de Kvaratskhelia ile boğuştu. İki stoperimizi de başarılı buldum. Eren'deki gelişme çok başarılı. Hakan Çalhanoğlu; tam bir kaptan. Ama henüz fiziksel eksikliği var. Arda Güler; 10 kişi kalana kadar çok iyiydi, sonra oyundan düştü. Kumaştaki en verimsiz oyuncu çok umut bağladığımız Kenan Yıldız'dı. Kuvvetli olmasına rağmen maçın havasına giremedi. İstediklerini gerçekleştiremedi. Kerem golünü attı. Nokta santrfor olmadığı halde iki gol attı. Yunus'un da futbol bilgisini ve oyun görüşünü beğenirim. Kaliteli hareketlerini belli sürelerde yaptı ama fizik olarak daha güçlenmesi lazım.