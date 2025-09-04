A Milli Takımımız için heyecan verici ve kritik bir serüven başlıyor bugün! Dünya Kupası'na katılım hasretimizi gidermek için büyük bir fırsat var önümüzde… 2002'den bu yana o coşkuyu yaşamadık. Ne yazık ki malum transfer haberlerinden dolayı Milli Takımımız gündemin uzağında kaldı. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzon'un art arda indirdiği uçakları ve gelen yolcuları şimdilik bir kenara bırakma zamanı. Takımımızın en önemli yıldızları Hakan Çalhanoğlu, Uğurcan Çakır, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Orkun Kökçü yaz transfer döneminin başından bu yana en çok konuşulan isimler oldular. An itibariyle kimisi çok mutlu, kimisi mutsuz. Bazıları linç edildi, bazıları göklere çıkartıldı. Bu olumlu ve olumsuz tablonun bu akşamki maça nasıl yansıyacağını merak ediyorum. 2026 Dünya Kupası'na gidebilmek için E Grubu'nda İspanya (EURO 2024 şampiyonu ve 2022 Dünya Kupası'nda son 16 turunu gördü), Gürcistan (son yıllarda sürpriz yükselişte, EURO 2024'te aynı gruptaydık) ve Bulgaristan (Dünya Kupası finallerine 7, Avrupa Şampiyonası finallerine 2 kez katılma başarısı gösterdi) ile oynayacağız. Gruptan birinci çıkmak doğrudan Dünya Kupası bileti demek. İkincilik ise play-off'lara yol açıyor. İspanya'nın varlığı, diğer takımlar için grubu "ölüm grubu" yapıyor. Son dönemde iyi bir jenerasyon yakaladık. Kadromuzun büyük bir kısmı Avrupa'nın dev kulüplerinde forma giyen ve giymeye devam eden isimlerden oluşuyor. Montella, Avrupa Şampiyonası'nın ardından yeni yönetimle yeni sözleşme imzaladı, morali yerinde. Beni endişelendiren tek şey yaşanan transfer süreci… İyi başlamak ve özellikle İspanya maçı öncesi kayıp yaşamamak lazım. O nedenle Gürcistan deplasmanından puan ya da puanlar almak çok değerli.