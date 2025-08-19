Beşiktaş için Eyüpspor final niteliğinde bir maçtı.. Oyundan öte olan tek şey 3 puanı almaktı.. Bunun için de büyük bir mücadele örneği gösterdi.. Kazanmak için 97 dakikanın büyük kısmında mücadele etti ve o altın golü buldu.. Kolay değildi bir yanda taraftar baskısı diğer yanda sosyal medya baskısı ile uğraşmak.. Özellikle teknik direktör Solskjaer hedef konumunda.. Beşiktaş, Eyüp maçını kazanmasaydı yollar ayrılırdı.. Hoca değiştirmek çoğu zaman kısa vadeli bir çözüm gibi görünebilir ama genellikle derin sorunlara zçare olmuyor.. Beşiktaş özelinde, sık sık hoca değişikliği takımın istikrarını hep bozdu. Solskjær, Beşiktaş'ta şu an için "Başarısız" olarak nitelendirilemez; istatistikler makul bir performans gösteriyor, ancak taraftarların şampiyonluk beklentisini karşılayacak bir vizyon sunup sunamayacağı belirsiz!. Genel kariyerinde ise "Kısmen başarılı" denebilir… Kriz yönetiminde ve oyuncu gelişiminde güçlü, ancak büyük maçlarda ve kupa kazanmada eksik. Beşiktaş'ta kalıcı başarı için, taraftarların sabırlı olması ve yönetimin ona uygun kadro ile destek sağlaması kritik. Ki yönetim iyi transferler yaptı.. Büyük paralar harcadı.. İşte bu kadro yapılanmasının sağlıklı bir şekilde devam etmesi için Eyüp maçını kazanmak şarttı. Ama Norveçli teknik adama tribünlerin tavrı belli ki bitmeyecek.. Böyle bir süreçte Beşiktaş'ın başarılı olma şansı var mı! Bana göre yok..