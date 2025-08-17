Galatasaray'da şimdi herhalde en çok merak edilen soru şu; Osimhen ve İcardi birlikte ne zaman oynayacaklar? Nijeryalı futbolcu haftaya formayı giyer. Barış da sol tarafa kayar. Peki İcardi de tam hazır olduğunda neler olacak? İcardi ve Osimhen önlü arkalı forma giyebilirler ki bu geçen sezon kısa bir süre oldu. Arjantinli yıldızı 10 numara pozisyonunda da görebiliriz. Bu seçenekler ligde farklı Şampiyonlar Ligi'nde farklı olur. Elbette Avrupa kulvarında Okan hoca maçına göre ikisinden birine de şans verebilir. İki yıldızı da aynı anda oynatabilir. İllaki bu durum Okan Buruk'u terletecek. Üstelik İcardi Galatasaray'da kaptan oldu. Karagümrük maçında oyuna girip Torreira'nın jestiyle 281 gün sonra golle buluşması kendisi için muazzam bir şeydi. Osimhen bir yıldız ama İcardi'nin yeri taraftarın kalbinde bir başka.. İcardi bir assolist… O sahaları özlemiş, taraftarlar da onu… Bundan sonraki süreçte tam hazır olmayı beklemeden de oynamayı isteyecektir. Buna kimse şaşırmasın... G.Saray'da tatlı bir rekabet ve iş birliği bizi bekliyor. İki kralın dönüşü Buruk'u zorlayacak ama tribünleri mest edecek…