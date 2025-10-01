Galatasaray için dev bir prestij maçıydı… Varını yoğunu ortaya koyması lazımdı.. Ve öyle de oldu.. Taraftar motivasyonu, bitmek bilmeyen bir uğultu Liverpool'u sağır etti.. Yani Okan Buruk'un ekibi, RAMS Park'ta adeta ateş püskürdü. Osimhen'in gol vuruşu, Barış Alper'in kanat bindirmeleri ve Lemina'nın orta saha dominasyonu...

Ve İlkay… Liverpool'un baskısına rağmen orta sahayı adeta orkestra şefi gibi yönetti, pasları, sakinliği, liderliği ve taktik zekâsıyla takımı sırtladı.. 34 yaşında olup bu seviyede oynamak.. Müthişti.. Maçın kritik anlarında topu ters tarafa yönlendirip Torreira-Barış Alper bağlantısını kurması, duran toplardaki etkili ortaları... Liverpool'un yıldızlarına karşı dimdik, aslanlar gibi durdu. Osimhen'in penaltısını hazırlayan preslerden tut, Liverpool'un ritmini bozan müdahalelere kadar. Galatasaray'da kimin başı sıkışsa yanında hemen İlkay bitti.. Herkesi rahatlattı.. İlkay "Sahadaki beyin" idi.. Özetle.. Galatasaray onu alarak on numara hareket yapmış. İşte büyük maçların büyük yıldızı ve tecrübeli ismiydi.. Yeni bir Muslera geliyor.. Adı Uğurcan.. Dün gecenin iyi adamlarından biri de oydu.. "Eren mi, Jakobs mu?" derken Okan Buruk, Jakobs'a şans vermişti.. Çok yerinde olmuştu.. Singo parmak ısırttı. 8 maçta 11'de sahaya çıkan Sane , Liverpool maçında kulübeye girdi.. Bunu da Okan Hoca yaptı ve Sane'yi kesti.. Yunus aldı sazı eline, iyi de oynadı, sürekli içeri girdi. . Liverpool'u zorladıkça zorladı.. Karşındaki rakip kalite olarak senden iyi olabilir ama sen ondan daha iyi mücadele edersen o fark ortadan kalkar.. Galatasaray işte bunu yaptı.. RAMS Park'ın cehennem atmosferi, Liverpool oyuncularını boğdu.. Sahada 11 Aslan, tribünlerde 12. adam vardı.. Bu tarihi galibiyet, Galatasaray taraftarının "Avrupa Fatihi" ruhunu yeniden canlandırdı.