Kongredeki konuşmaları dinleyip süreci yakından takip ettim. Öncelikle başkan adayı Sadettin Saran, daha kısa ve iddialı ifadeler kullandı. Özellikle "Şampiyon olamazsak 2027'de aday değilim" vurgusu önemliydi. Ali Koç ise uzun bir konuşma yaptı. Ateşliydi. Hitap gücü daha etkileyiciydi. Onun da en çok dikkat çeken sözlerif inansal yapılanma, 3 Temmuz ve özlemi çekilen şampiyonluk üzerineydi. "Mayıs ayında şampiyon olamazsak hesabını sorarsınız" dedi. "Bırakırım" ifadesini kullanmadı. Stattaki genel havaya bakarsak Saran tarafı daha organizeydi. Daha ateşli tezahüratlar yaptılar. Kongrenin dünkü ilk bölümünde en çarpıcı detay ise Aziz Yıldırım'ın veto edilmesini istediği 11, 12 ve 13. maddelerin oylaması sırasında yaşanan gerginlikti. Yıldırım'ın sözleri etkili olmuş olacak ki maddelere onay çıkmadı. Tabii ki bu Fenerbahçe'nin önündeki süreç, başkan kim olursa olsun birtakım zorlukları beraberinde getirecek. Genel olarak son yılların F.Bahçe'deki en çok sonucu merak edilen seçimlerinden birisi olacak. Bazı kulis bilgillerine göre; Ali Koç kazanır. Fakat dünkü kongredeki havaya göre de Saran'a da büyük destek var. İki adayın da ortak vurgusu F.Bahçe'nin şampiyonluğu. Net olan bu. Seçimin sonucu sarı-lacivertli camiaya hayırlı olsun.