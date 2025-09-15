Gururluyuz, ne olursa olsun.. Bize ülkemize müthiş bir onur yaşattılar. Son topa kadar oynadık mücadele ettik.. Hak etmiştik bu şampiyonluğu... Sonuna kadar... Son 2 dakikada maç elimizden bir anda kaydı gitti. Bize büyük sevinçler yaşattı çocuklar. Larkin, Cedi, Adem Bona muazzam oynadı. Alperen turnuva başından beri bir kahramandı.. Çok mücadele etti yine… Hücumda takıldık dün gece... Son 6 dakikada 7 sayı atabildik.. Son ana kadar çok iyi gittik ama tecrübe ağır bastı. Schröder ve Wagner kritik anlarda skoru taşıdı. Schröder'in bitime 10 saniye kala attığı sayılar maçı bitirdi. Almanya, faul çizgisinde %85 isabetle oynarken, bizim %78'lik oranımız yetmedi. Çok top kayıpları yaşadık.. Diğer maçlarda bu kadar kayıp yoktu. Bu kayıplar Almanya'ya 15 ekstra sayı olarak döndü.. Sekiz maç yenilgisiz gelen ay yıldızlı takım, finalde yorgunluk belirtileri de gösterdi. Almanya'nın fiziksel üstünlüğü (özellikle Wagner-Şengün eşleşmesinde) ve hızlı hücum savunmamızın zayıflığı fark yarattı. Adamlar son çeyrekte %60 şut isabetiyle oynadı. 25 üçlükte 9 isabet yakaladık... Almanya burada bize fark attı... 26 denemede 14 üçlük soktular. Bu sayılarla maçı aldılar. Almanya'nın kenardan gelen oyuncuları 18 sayı üretti, bizim bench sadece 10... Gel gitleri çok olan bir maç oldu. Nefis bir finaldi. Ama son 3:35'te onların disiplini ve bizim faul hatalarımız sonucu belirledi. Canınız sağolsun. Her şey için teşekkürler... Türkiye'yi büyük bir karakter göstererek en iyi şekilde temsil ettiler... Gözyaşları ne kadar oyuncularımızın kupayı istediğinin bir göstergesiydi. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum...