Türk futbolunda müthiş günler yaşıyoruz. Fitili 28 Nisan 2024'teki Ankara-Nazilli maçı ateşlemişti. Önce hakemlerle başlayan, ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasıyla devam eden ve son olarak 1024 oyuncunun açıklanmasıyla temiz eller operasyonu tam gaz sürüyor. Kesin karar çıkana kadar herkes masumdur. Ama 1024 inanılmaz bir rakam. Bu sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için en büyük görev tabii ki TFF'ye düşüyor. Arı kovanına çomak soktular. Bu cesaretli adımın sonuca ulaşıp futbolumuzun tamamen aydınlığa çıkması elbette uzun bir zaman alacak.



AVRUPA'DA TAKIMLARIMIZ VAR DİKKAT

Her şeyden önce UEFA ve FIFA ile çok koordineli bir şekilde hareket etmeliyiz. Çünkü takımlarımız Avrupa kupalarında mücadele ediyor. Milli Takımımız, Dünya Kupası'na gitme yolunda emin adımlarla ilerliyor. 2032'de Avrupa Şampiyonası'nı İtalya ile beraber düzenleyeceğiz. Sakın yanlış anlaşılmasın. Ben bu organizasyonların ve takımlarımızın risk altında olduğunu şu aşamada söylemiyorum. Özellikle UEFA süreci çok yakından izliyor. Zaten TFF de adım adım bilgilendirmesini yapıyor.



SAKIN KAOS ORTAMINA İZİN VERMEYİN

Bu 1024 oyuncunun sevkinde hepsi 57. maddeden tedbirli olarak gönderilmiş. Kamuoyu şunu merak edecek: Bu maçlar hangileri? Şu anda oynadığı takımda mı bu işlere bulaştı yoksa daha önce forma giydiği başka bir kulüpte mi… Araştırmanın son 5 yılı kapsadığını belirtelim. Maçların ve tarihlerinin açıklanmasını önemli buluyorum. Yoksa bir kaos ortamı doğabilir ve şu tartışmalar başlar: X sezonda şu maçta böyle olmuştu, Y sezonunda böyle olmuştu gibisinden. Maçların açıklanması gerektiğini düşünüyorum.



SORUŞTURMA ÇOK TİTİZ YÜRÜTÜLMELİ

Operasyondaki dalgalar devam edecek. Sıra teknik direktör, menajer, kulüp idarecilerine gelecek. TFF, soruşturmasını sürdürüyor. Bu adımları tarihi bir fırsat olarak görüyorum. Eğer futbolumuz bu kadar kirlendiyse ve bunun içinde yüzlerce profesyonel varsa bu çok vahim. Oyuncular sosyal medya hesaplarından böyle bir işe karışmadıklarını söylediler. Soruşturma hassas şekilde devam etmeli. Kim suçluysa ortayla çıkmalı. Suçsuz olan da aklanmalıdır. 1024 isim içerisinde 2. Lig'den 282, 3. Lig'den 629 oyuncu olması maçları oynanamaz hale getirecek. TFF, iki haftalık erteleme yaptı. Gerekirse süreyi uzatacak. Süper Lig için şu anda bir tehlike yok. Avrupa'da fırtına gibi esen takımlarımız var. Bu temizlik harekâtı dünyaya da çok iyi anlatılmalıdır. Futbol ailesi birlik ve beraberlik içerisinde olmalıdır.



İŞ ARTIK ŞİKE İDDİASINA ULAŞTI

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ile birlikte 8 kişinin maç sonuçlarını etkileme gerekçesiyle tutuklanması da dikkat çekici ve üzücü bir durumdur. Bahis değil iş artık şikeye ulaşmıştır. Masumiyet karinesine saygı duyuyoruz fakat eldeki verilere göre bu tutuklamaların yapılması, olayın ne kadar büyük çerçevede devam ettiğinin göstergesidir. MASAK raporundaki rakamlar da bunu gösteriyor. Bu arada asıl dananın kuyruğu yurt dışından gelecek olan bilgi sonrası kopacak. Yurt dışından 5 bahis firmasından İnterpol aracılığıyla bilgi istendi (Futbolcular, teknik direktörler, kulüp yöneticileri, menajerler).