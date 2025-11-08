Bahis operasyonunda artık başka bir boyuta geçildi. Maç sonuçlarını etkilemeye yönelik iddialar nedeniyle eski ve yeni kulüp başkanları, futbolcular, hakemler ifadeye çağrıldı. Dolayısıyla operasyon gitgide genişliyor. Daha önce de belirttiğimiz üzere sonuna kadar gidilmesi, futboldaki bütün pisliklerin temizlenmesi adına çok pozitif bir adımdır.







Tabii burada bazı sorular akıllara gelip spekülasyonlar oluşturuluyor. Özellikle bunlardan bir tanesi UEFA ve FIFA'nın Türkiye'ye ceza vereceği, bu işe karışacağı yönünde. Şunu belirtmek isterim ki bu, Türkiye'de oynanan maçlarla ilgili yapılan bir soruşturmadır. Herhangi bir FIFA ya da UEFA organizasyonu değildir. Dolayısıyla bu iki kurumun Türkiye'deki operasyona karışma gibi bir yetkisi yoktur. Elbette bilgi alışverişi yapılıyordur ki daha önce hakemlerle ilgili yapılan açıklamaların ardından UEFA Başkanı Ceferin'e konuyla ilgili bilgi verilmiştir. FIFA ve UEFA, futbolun marka değerini korumakla görevli kurumlar. Eğer soruşturmanın sonunda ceza alması gerekenlere bir uygulama yapılmazsa, o zaman bu iki kurum devreye girip fikrini açık açık beyan edebilir. Diğer bir konu da liglerin erteleneceğine dair spekülasyonlardır. Bunların hepsi yalandır, ortada böyle bir durum yoktur.







FENERBAHÇE'YE ÇOK NET BİR MESAJDIR

A Milli Takım açıklandı. Bulgaristan ve İspanya ile iki önemli maç oynayacağız. Daha önce birçok kez yazdım; Montella geçmişte de kadro dışı kalan oyunculara sahip çıkan, babacan bir hoca. İrfan Can Kahveci'yi kadroya alması sürpriz değil. İrfan Can, Milli Takım'ın as oyuncusudur. Hatta kendisine maçta şans verirse şaşırmam. Alması bana göre doğru bir karar. Oyuncuya sahip çıkmak adına yapmıştır. F.Bahçe'ye net bir 'Oyuncuyu affedin' mesajıdır!







BEŞİKTAŞ'IN İHTİYACI OLAN TEK ŞEY SEVGİDİR

Beşiktaş aradığı huzuru şu ana kadar bulamadı, aynı şekilde başarıyı da. Futbol takımının iyi sonuçlar almaması bütün camiayı derinden etkiliyor. En başta da başkan Serdal Adalı ve yönetimini. Sergen Yalçın ismi ortaya atıldığında bir marka olarak önemli bir isimdi. Ama teknik direktör olarak bir sürü soru işaretleri vardı. Dolayısıyla da bugün yaşanan durumlar için çok da şaşılacak bir şey yok. Beşiktaş'ta yeni bir yapılanma ve yeni bir oluşumdan öte oyuncuların morallerini düzeltecek bir teknik heyete ihtiyaç vardır. Mesela Rafa Silva için bazı cümleler söylenmeyecektir. Yapılan transferlerin kötü olduğuna dair sürekli gündeme bir şeyler getirilmeyecektir. Sonuçta transferler yapılmış, oyuncular alınmış. Onları kötülemek Beşiktaş'a fayda getirmez. Bu isimlerden Rafa Silva'nın takımdan ayrılmak istediğine dair ciddi haberler vardır, bunları kimse inkâr edemez. Oyuncu iyi bir teklif gelirse ocak ayında Beşiktaş'tan ayrılmak istediğini kulübe iletmiştir. İşte bütün bunları toparlamak, önemli isimleri ve markayı yüceltmek adına yapılacak en önemli şey sevgidir, sevgi aşılamaktır.



TEDESCO HAKEMİ KORUDU!

F.Bahçe maçında bir hakem katliamı yaşandı. Hollandalı hakem Allard Lindhout, penaltıyı göz göre göre vermedi. Maçtan sonra takımın teknik direktörü, "Penaltıyı vermediyse, penaltı değildir" dedi. Fair-play önemli ama takımınızın hakkını korumak daha önemli. Böyle derseniz, F.Bahçe yönetiminin bu hakemle ilgili yapacağı başvuruların önüne geçmiş olursunuz. F.Bahçe'nin teknik direktörünün birinci görevi; takımın ve kulübün ne olursa olsun hakkını korumak ve bir şeyler söylemektir.