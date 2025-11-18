Beşiktaş'ta en çok övdüğümüz ve beğendiğimiz isim Rafa Silva oldu.. Fakat profesyonel hayatın gerçeklerine uymayan, aldığı parayı ve kulübün saygınlığını hiçe sayan bir isimle karşı karşıya kaldık. Gelinen noktada Portekizli'nin kabahatlerinin çok olduğunu görebiliyoruz. Ve onu sahaya motive edemeyen bir de teknik heyetten bahsedebiliyoruz. Geçen sezon bittiğinde haziran ayında Ümraniye'de insanlarla vedalaşan Rafa, kafasında yazdığı senaryoyu hayata koymuştu. Ama senaryoda küçük değişiklikler yaparak bugünlere kadar geldi.







15 gündür Beşiktaş'ın gündemini meşgul eden Rafa'nın camiaya ve takıma zarar verdiği ortada. G.Saray'da Barış Alper krizi yaşandı, kimse basın toplantısı düzenlemedi. Beşiktaş bırakın basın toplantısı düzenlemeyi, eski futbolcusu Quaresma'yı, Rafa ile konuşsun diye İstanbul'a getiriyor. 113 yıllık Beşiktaş camiasına yakışmayacak şeyler… Baştan aşağı yanlış giden bir süreç var, eğer kol kangren olduysa kesip atacaksın.



NİJERYA, OSİMHEN'İ DE GALATASARAY'I DA BİTİRDİ

Galatasaray, 75 milyon Euro para verip Osimhen'i transfer etti. Geçen sezon kiralık oynadı, dengeleri değiştirdi. Bu sezon da Aslan'ı sırtında taşıyor. Nijerya Milli Takımı'nda harikalar yaratıyor. Ama ülke milli takımının sağlıksız ortamı, çalışma koşulları o kadar kötü ki her gittiğinde Galatasaray taraftarının tüylerini diken diken ediyor. Ve korktukları başlarına geldi. Yıldız futbolcu yine sakatlandı. Milli takımlarda görev yapmak tabii ki önemli bir şey ve gurur... Ancak çok büyük maliyetli oyuncuların yaşadıkları sakatlıklar da bir kâbus. O kadar çok maç var ki hem UEFA hem de FIFA buna bir çözüm bulmak istemiyor.. Avrupa'da da kulüpler bu durumdan son derece rahatsız. Osimhen'i pamuklara saran Galatasaray, oyuncu milli takımına gidince çaresiz kalıyor.



TEKNİK ADAMLAR BAHİS OYNAR MI!

Bahis operasyonunda kritik bir haftaya daha giriyoruz. Şu ana kadar hakemler ve futbolcularla ilgili birtakım cezalar verildi. Devam eden oyuncu dosyaları da bu hafta karara bağlanacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı pazar günü akşama doğru önemli bir açıklama yaptı. Operasyonun daha da genişleyeceğini bildirdi. Buradan ne anlamalıyız; futbol federasyonu kendi içindeki araştırmasına devam ederken, savcılık da eş zamanlı olarak operasyon yürütüyor.. Şimdi teknik adamlar özellikle merak ediliyor. Takımı çalıştıran bir hocanın bahis oynadığını düşünmek istemiyorum. Sonucu ben de merak ediyorum. Türkiye'deki bahis şirketlerinden gelecek bilgilendirmenin yanı sıra uluslararası bahis şirketlerinden de önemli bigiler gelecek. İşte bunlar mevcut soruşturmaları daha da genişletecek.