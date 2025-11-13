16 maddede bahis ve şike!

Süreç devam ediyor.. Yeni gelişmeler için yetkili mercilerin açıklaması takip edilmeli. Son durum ise şöyle:

Bahis ve şike operasyonuna dair çok sayıda farklı bilgiler var. Konuyu şöyle madde madde özetlemek istiyorum. Bundan sonra ne olacak?



1- Futbol Federasyonu, 3 bin 700 futbolcu için Türkiye'deki şirketlerden bilgi istedi ve rakam 1024'e düştü. Sevklerini yaptı, Disiplin Kurulu kararı verecek. Normalde PFDK'nın bugün kararı açıklaması bekleniyor. Ama dosya büyük, haftaya da kalabilir.

2- 47 futbolcunun ismi açıklanmadı. Bu isimler 1'er maç oynamış. Savunmalarını verecekler. TFF ayrıca ilgili birimlerden ek bilgi de istemiş. Bu 47 futbolcu içerisinde her takımdan futbolcu olabilir; dört büyük takım dahil!



EREN ELMALI 60 GÜNLE SORUŞTURMAYA GİRDİ

3- Eren Elmalı, 4 yıl 10 ay önce bahis yapmış. Yani Silivrispor'dayken. Bunu da inkâr etmiyor. "Gençtim ve uyarıldım, sonra oynamadım" diyor. Yani Eren, 5 yıllık incelemeye son 60 günle dahil oluyor. 4 yıl 10 ay elini bahse sürmemiş (Kasımpaşa, Trabzonspor ve Galatasaray'dayken).

4- Hakemlerle ilgili dosya kapanmamış. Son 5 yıl için hakemliği bırakan isimler soruşturmadan geçecekmiş.

5- Necip ve Ersin, ilk tepkiyi veren isimler oldu. İki futbolcu da suç duyurusunda bulundu. Nitekim haklarındaki tedbir kararı kaldırıldı. Adlarına bahis üyeliği var. 50'şer TL kupon oynanmış. Ersin'in bir kuponunda 7 maç görünüyor. Fakat TC'leri doğru iken IBAN ve telefon kayıtları doğru değil. Yani Zorbay Küçük vakası gibi bir durum var.

6- Metehan'ın durumu biraz karışık. Sevk belgelerinde 1600 maçtan bahsediliyor. Kaç kupon olduğu belli değil.



TRENDYOL SÜPER LİG ERTELENMEYECEK

7- TFF yönetimi, bu konuda asla geri adım atmayacak. Şimdi teknik adamlar ve menajerler de mercek altında. Onların da isimlerinin haftaya açıklanması bekleniyor. Tabii ki bahis oynayan varsa.

8- Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ile tutuklanan hakemler için gerekçe şuydu: "Maç sonucunu etkilemek." Elbette savunmalar verilecek. Ama hangi maçlarda sonuçlar etkilendi, nasıl bir yapı var bu ilerleyen günlerde iddianame ortaya çıkınca belli olacak. Hakemler klasman hakemi, yani TFF 2. ve 3. Lig'den.

9- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmasını sürdürüyor. Dosyanın genişlemesi mümkün.

10- Çok iddia var. İşte 'Şu takım küme düşecek, bu takım böyle olacak' diye. Şu anda böyle bir durum asla söz konusu değil. Süper Lig'in ertelenmesi söz konusu değil. Bunlar spekülasyon.

11- İnterpol aracılığıyla yurt dışından (özellikle Gürcistan ve Bulgaristan bahis şirketleri) bilgi istenmiş. Oradan gelecek bilgi de çok önemli.



HAKEMLER, TAHKİM YOLUNA BAŞVURMAMIŞ

12- UEFA ve FIFA, süreci takip ediyor. Özellikle UEFA. Bu konuda çok spekülasyon var. Yüzde 90'ı yalan. UEFA operasyondan memnun. Bireysel olarak hiçbir açıklaması yok. Sonuçlanınca kurumsal olarak açıklama yapacaklar. Şu anda Avrupa'da olan Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor için bir tehlike yok.

13- TFF bünyesinde görev yapan temsilci ve gözlemciler de soruşturmadan nasibini önümüzdeki günlerde alacak.

14- Futbolculara cezalar, 57. maddeye göre verilecek. Hakemlerin cezalarında şunlar dikkat çekti: 1-50 arası oynayanlar 3 ay, 50'den 100/ maça kadar bahis yapanlar 10 ay ve 1000 üstü olanlar ise 1 yıl hak mahrumiyeti cezası alır diye düşünüyorum. Tabi ki suçlu iseler.

15- Bir süre önce biliyorsunuz, 149 hakeme ceza verildi. Bu hakemlerin Tahkim'e gitme hakları var. Şu ana kadar Tahkim'e itiraz eden hakem sayısı 10'u bile bulmamış!



'BAZI KULÜPLER HAKLARINI DONDURMAYI TALEP ETTİ'

16- Kulüpler Birliği ile TFF'nin önceki gün yaptığı toplantıda takımlar mağdur olduklarını, bu işin altından ekonomik olarak kalkamayacaklarını iletmişler. Özelikle 2. ve 3. Lig'de çok sayıda oyuncu, bahisten ceza alma riskiyle karşı karşıya. Bir takımdan 10-18 arasında disipline sevk edilmiş futbolcu var. Kulüpler, "Biz zarardayız, bu konuda bize yardımcı olunması şart. Oyuncuların sözleşme ve taksitleri var. Biz nasıl ödeyeceğiz" derken bazılarının da "Haklarımız saklı kalmak kaydıyla bu sene ligde olmayalım" dedikleri öğrenildi.