Osimhen sakat.. Milli Takım'dan koşarak İstanbul'a döndü.. Fenerbahçe maçında oynayacak mı, oynamayacak mı diye papatya falları açılıyor.. Nijeryalı futbolcu, Fenerbahçe maçına yetişmek için neredeyse ayağı kırık olsa da çıkıp oynayacak.. Diğer tarafta ise İcardi.. Takım 4 gün izin yaparken Arjantinli futbolcu 9 gün ülkesine gitti. Çocukları için Okan Buruk kendisine büyük jest yaptı. Ama enteresan olan şu: Galatasaray'ın bu adama ihtiyacı var.. Osimhen sakat.. Durum böyle iken yıldız futbolcu keşke 9 gün değil de 6-7 gün tatil yapıp İstanbul'a koşsaydı..

Kocaelispor yenilgisi sonrası hedefte olan isim, Okan Buruk idi.. Neden; İcardi'yi oynatması.. İcardi neredeyse jetiyle 14 saat uçtu gitti. Ne zaman döndü? Çarşamba gecesi.. Perşembe ve cuma idman yapıp cumartesi maça çıkacak.. O 9 günde de idman yapmadı.. Yani Galatasaray'ın sana ihtiyacı var. Biraz da sen fedakârlık yap.. Ama, 'Ben ocakta gideceğim" diyorsan o ayrı.. O zaman Arjantinli futbolcu, Galatasaray'ı artık sallamıyor.. Sürekli okulu asıyor.



İRFAN GİDİYOR MERT HAKAN DA

Fenerbahçe devre arası için hazırlıklarına devam ediyor.. Giden de olacak gelen de.. Kadro dışı kalan Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci en çok merak edilen isimler.. Cenk Tosun'un kalma ihtimali görünmüyor.. Zaten Cenk, takım arıyor.. İrfan Can farklı.. Montella hem Milli Takım'a aldı hem de Fenerbahçe'ye 'Affedin' diye mesaj gönderdi.

Fakat teknik direktör Tedesco'nun bu konuda geri adım atmayacağını duydum... Yani devre arasında hem Cenk hem de İrfan Can ayrılacak.. Ayrıca Fenerbahçe'nin en çok tartışılan ismi olan kaptan Mert Hakan Yandaş da yolcu olan isimlerden biri.. Tecrübeli futbolcu da gideceklerin içine konmuş durumda.. Yani Mert Hakan dönemi bitiyor.



RAFA, "BANA MOBBİNG YAPIYORLAR" DİYORMUŞ

Beşiktaş günlerdir Rafa Silva ile yatıp kalkıyor.. Yok idmana çıkmadı, yok adalesi çekti, yok beli ağrıdı.. Başkan Serdal Adalı ve Sergen Yalçın 3 saat konuyu anlatıyor.. Adam bunların hiçbirini umursamıyor.. Zaten gitmeyi kafaya koymuş.. 1 ay önce eşyalarını toplamış, hazırlıklarını yapmış.. Elbette gitmesinin bir numaralı nedeni Sergen Yalçın.. Rafa ile hiç yıldızları uyuşmuyor..

Sergen Yalçın ayar vermeye çalışınca oyuncu, "Ben Rafa'yım sen kimsin" moduna girince, işler arapsaçına döndü. Adam marka.. Bakın Portekiz basınında 4 gündür neler yazılıp çiziliyor.. Portekiz'e göre; oyuncuya Beşiktaş mobbing yapıyor.. Yani adıyla Portekiz basınını da arkasına almış ve resmen bir savaş başlatmış.. UEFA ve FIFA dahil bütün kartlarını açmış.. "Mobbing mobbing" diye her yere dert yanıyormuş.. Beşiktaş tuzağa düştü biraz. Bu konuyu çok uzatmadan kesip atacaktı.. Takımın tek yıldızını yönetemeyen bir teknik adam ve arkasından büyüyen kriz.. Ne olacak? Beşiktaş oturup maddi konularda anlaşacak ya da mahkemelik olacaklar!