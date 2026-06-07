Beşiktaş'ta yeni bir dönem başlıyor. Siyahbeyazlıların teknik direktörlük koltuğuna getirdiği Vincenzo Italiano, ilk bakışta camianın ihtiyaç duyduğu 'yeniden yapılanma' hamlesi gibi görünüyor. İtalyan teknik adamın kariyer yolculuğuna baktığımızda sıradan bir yükseliş hikâyesi görmüyoruz. Alt liglerden başlayarak adım adım zirveye çıkan, çalıştırdığı her takımda belirgin bir oyun kimliği oluşturan bir teknik direktörden bahsediyoruz. Fiorentina'yı Avrupa kupalarında finale kadar taşıması, Bologna ile yıllar sonra kupa sevinci yaşaması tesadüf değil. Italiano'nun en önemli özelliği, elindeki kadronun potansiyelini ortaya çıkarabilecek sistemler kurabilmesi. Beşiktaş'ın geride bıraktığımız sezonda yaşadığı en büyük sorunlardan biri kimlik eksikliğiydi. Takım zaman zaman ne oynamak istediğini bilen bir görüntü sergileyemedi. İşte İtaliano'nun gelişi bu noktada önem kazanıyor. Çünkü onun takımları yüksek tempolu, önde baskı yapan, rakibi hataya zorlayan ve hücumda cesur oynayan bir anlayışa sahip. Taraftarın görmek istediği futbol da aslında tam olarak bu. Ancak her transfer gibi bu tercih de risksiz değil. Türk futbolu dışarıdan göründüğü kadar kolay bir ortam değil. Ligin dinamikleri, deplasman atmosferleri, hakem tartışmaları ve yoğun medya baskısı birçok yabancı teknik adamı zorladı. Italiano da kariyerinde ilk kez Türkiye'de çalışacak. Adaptasyon süreci kaçınılmaz olacak. Üstelik Beşiktaş'ta sabır süresinin oldukça kısa olduğu da herkesin bildiği bir gerçek. Birkaç olumsuz sonuç sonrasında eleştirilerin yükselmesi sürpriz olmaz.

TAM ARADIĞINI BULDU

Yine de büyük resme baktığımızda Beşiktaş'ın ihtiyacı olan şeyin tam da böyle bir teknik adam olduğu söylenebilir. Şampiyonluk yarışında Galatasaray ve Fenerbahçe'nin mevcut kadro kalitesi nedeniyle ilk sezon zirve hedefi kolay görünmüyor. Ancak doğru transferlerle birlikte daha kompakt, daha organize ve mücadele gücü yüksek bir takım oluşturulabilir. Türkiye Kupası'nda başarı ve Avrupa'da istikrarlı bir performans kısa vadede ulaşılabilir hedefler olarak öne çıkıyor.

'FORZA BEŞİKTAŞ' HOŞ OLDU

Asıl belirleyici olacak unsur ise yönetimin göstereceği sabır. Eğer Beşiktaş yönetimi yeni teknik direktörünün arkasında durur ve kadro planlamasını onun oyun anlayışına uygun şekilde yaparsa İtaliano'nun siyahbeyazlı kulübe sadece sonuç değil, uzun zamandır özlenen bir futbol kimliği kazandırma ihtimali oldukça yüksek. Beşiktaş bugün bir teknik direktörden fazlasını transfer etti. Şimdi soru şu: Camia bu yeni hikâyenin yazılmasına izin verecek kadar sabırlı olacak mı? Ve son söz.. Italiano çok heyecanlı, duygusal ve motive görünüyordu. "Başlamak için sabırsızlanıyorum", "Çok duygusal anlar yaşıyorum" gibi samimi cümleler kurdu. Kısa da olsa enerjisi ve isteği net belliydi. "Forza Beşiktaş" diye bitirmesi de hoş durdu. Hayırlı olsun..