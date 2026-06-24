Türkiye için ABD karşılaşmasının artık puanla, hesapla, ihtimalle ilgisi yok. Çünkü bazı maçlar vardır; cetvellerin, tabloların ve matematiğin ötesine geçer. Bazı maçlar vardır; kazanırsanız sadece üç puan almazsınız, kaybettiğiniz öz güveni geri kazanırsınız. İşte ABD maçı tam da böyle bir maçtır. Evet, gruptan elendik. Evet, milyonlarca insanın hayalini süsleyen senaryo gerçekleşmedi. Ama şimdi önümüzde duran doksan dakika, turnuvanın geri kalanından daha değerlidir. Çünkü bu maçın adı artık "tur atlamak" değil, "ayağa kalkmak"tır. Günlerdir eleştirilen, sorgulanan, yerden yere vurulan bir milli takım var ortada. Kimi teknik heyeti suçladı, kimi oyuncuları. Kimi umutlarını kaybetti, kimi öfkesini kusuyor. Fakat bütün bu gürültünün arasında unutulmaması gereken bir gerçek var: Bu forma hâlâ Türkiye'nin formasıdır. Bu bayrak hâlâ bu milletin bayrağıdır. Ve o sahaya çıkacak olanlar da bu ülkenin çocuklarıdır. Karşımızda ev sahibi ABD olacak. Kendi turnuvalarında, kendi seyircilerinin önünde, kendi düzenlerinin merkezinde... İşte tam da bu yüzden bu maç sıradan değildir. Sahaya çıkarken kimse geçmiş iki maçı düşünmesin. Kimse sosyal medyayı düşünmesin. Kimse manşetleri düşünmesin. Sadece şu soruyu düşünsün: "Bu formayı son kez giyiyor olsaydım nasıl oynardım?" Çünkü bu millet mağlubiyeti bazen affeder. Ama teslimiyeti asla affetmez. Kaybedebilirsiniz… Rakibiniz sizden güçlü olabilir… Şans yanınızda olmayabilir… Futbolun içinde her sonuç vardır. Ama mücadele etmeden kaybetmenin hiçbir bahanesi yoktur. Hepimizin ortak beklentisi aynı: Son düdüğe kadar savaşan bir Türkiye görmek. Bu yüzden çıkın ve oynayın. Koşun. Mücadele edin. Yıkılın ama tekrar kalkın. Her top için savaşın.