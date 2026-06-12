Fenerbahçe'de en çok merak edilen şey yeni teknik direktör kim olacak? Bütün medya Aykut Kocaman isminde birleşmiş durumda. Ama dün Başkan Aziz Yıldırım kendi imzasıyla bir açıklama yayınladı. Oysa bugün Kocaman'ın kamuoyuna duyurulması bekleniyordu. Gerçek olan bir şey var. Daha kongre yarışından itibaren Kocaman ismine camiadan sürekli muhalefet vardı. Fenerbahçe'nin yeni yönetim kurulu da bu gelişmeleri yakından takip ediyor. Sayın Yıldırım her seferinde şu açıklamayı yaptı: ''Aykut Kocaman hocamız değil. Ben kimseyle anlaşmadım, seçimi kazanırsam bakarım.'' Başkanın dünkü ifadelerine bakılırsa değişen bir şey yok ama bir kararsızlık olduğu da kesin. Belki yönetim içinde muhalefet edenler vardır. Yukarıdaki haber gibi bütün konular hafta başında belli olacak. Şunun altını çizelim, Aziz Yıldırım hâlâ Aykut Kocaman'ın arkasında. Onun önemli hoca olduğunu anlatıyor her yerde. Fenerbahçe'nin hocası yerli mi olur yabancı mı bilinmez ama bu iş biraz daha uzayacak. Başkan da tepkiler ve haberleri dindirmek adına bu açıklamayı yaptı ve zaman kazandı. Yönetiminin sesini de dinleyerek doğru bir karar vereceğine inanıyorum. Zaten bu tecrübeye sahip bir başkan.