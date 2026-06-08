Aziz Yıldırım'ın seçimi kazanmış olması, kongre üyelerinin geçmişe dönmek istediğinden çok, "Artık sonuç görmek istiyoruz" mesajı vermesi anlamına gelir. Çünkü bugün taraftarın beklentisi nostalji değil; şampiyonluk, Avrupa'da başarı ve güçlü bir futbol organizasyonu. Yıldırım'ın geçmişteki en büyük gücü, kriz anlarında karar almaktan çekinmemesiydi. Ancak futbol dünyası 2018'de bıraktığı yerden çok farklı. Bugün sürdürülebilir finans, scout ağı ve veri analizi en az yıldız transfer kadar önemli. Bu yüzden sadece eski yöntemlerle başarı gelmeyebilir. Fenerbahçe açısından bakarsak, bu seçimin başarısı ya da başarısızlığı transferlerden çok, ilk sezon sonunda takımın şampiyonluk yarışında nerede olduğuyla ölçülecek. Özlem büyük ve Aziz Bey, "% 100 şampiyon olacağız" dedi. Kızı Yaz ve çocuklar için aday olduğunu, onların artık gülmesini istediğini de hep vurguladı.. Özetle kongre üyeleri Yıldırım'a vefalarını gösterdiler.. Müthiş bir süreç yaşandı.. Hakan Safi de renk kattı.. İki adayı da kutlamak lazım.. Aziz Bey ve ekibine başarılar dilerim..

EFSANELER GÖREVE GELİYOR



FENERBAHÇE'NİN yeni teknik direktörünün yüzde 99 Aykut Kocaman olması bekleniyor. Teknik ekipte Volkan Demirel, Dirk Kuyt ve Pierre Webo'nun da yer alacağı konuşuluyor.

OĞUZ Çetin sportif direktör olarak göreve gelecek.. Eski futbolculardan oluşacak bir komite de transfer süreçlerinde aktif rol alacak.

KULÜPTE birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi için yeni adımlar atılması bekleniyor.

FENERBAHÇE, 10+4 yabancı oyuncu kuralına itiraz edebilir. Bu konuda Galatasaray ile ortak hareket etme ihtimali bile var...

KALECI Ederson'un takımda kalma ihtimali oldukça yüksek görülüyor.

VOLEYBOL ve basketbol şubelerinin Acıbadem ve Ülker sponsorluğunda faaliyetlerine devam etmesi bekleniyor.

YÖNETİMİN yıl sonuna kadar yaklaşık 115 milyon Euro ödeme yapması gerekiyor.

AZİZ Yıldırım'ın, Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşerek adalet vurgusu yapması ve kulübün beklentilerini net şekilde dile getirmesi bekleniyor.

YÖNETİM, 5 ila 7 transfer yapmayı hedefliyor. Öncelik yıldız isimlerden çok, şampiyonluk yarışında başarı sağlayacak güçlü ve dengeli bir kadro kurmak olacak.

KEREM Aktürkoğlu'nun sözleşmesi nedeniyle UEFA'dan ceza gelme ihtimali yüksek.. Aziz Yıldırım, Kerem'in sözleşme sorunu çözüp ceza riskini ortadan kaldıracak..

HER oyuncu ile görüşme yapılacak.. Gitmek isteyen varsa yardımcı olunacak ve yol verilecek..