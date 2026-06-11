Pazartesi sabahı G.Saray Başkanı Dursun Özbek ile, değerli yazarımız Levent Tüzemen'le birlikte oldukça verimli bir röportaj gerçekleştirdik. Samimi, açık ve birçok konuda önemli ipuçları veren bir sohbetti. Dün gördüğüm kadarıyla da röportajımız ciddi yankı uyandırdı. Elbette masada herkesin merak ettiği konular vardı. Transferler, ayrılıklar, takımın geleceği... Bazı soruların net cevaplarını aldık, bazıları ise bizde kaldı. Benim en çok dikkatimi çeken konu ise İcardi oldu. Dursun Özbek'in İcardi'ye verdiği değeri sohbet boyunca hissetmemek mümkün değildi. Başkanın, Arjantinli yıldızın takımda kalmasını çok istediği açık. Ancak duygularıyla değil, gerçeklerle hareket ediyor. Özbek'in bu konudaki yaklaşımı son derece net: "Ben teklifimi yaptım. Kararı o verecek." Şu ana kadar İcardi tarafından verilmiş kesin bir cevap yok. Görünen o ki oyuncu hâlâ seçeneklerini değerlendiriyor. G.Saray yönetimi de transfer planlamasını büyük ölçüde İcardi'nin kararına göre şekillendirecek. Transfer gündeminde adı geçen isimlerden biri de Duran. Oyuncu G.Saray'a önerilmiş. Ancak şu an için ciddi taliplerinin olmaması ve ekonomik şartların uygun hale gelmesi halinde bir ihtimalden söz edilebilir. Buna rağmen, oyuncunun karakteri ve geçmişiyle ilgili bazı soru işaretleri nedeniyle sarı-kırmızılı yönetimin bu transfere çok sıcak baktığını söylemek zor. Osimhen konusunda ise ortada konuşulduğu kadar hareketli bir tablo yok.

Kulübün kapısını çalan resmi bir teklif bulunmuyor. Kamuoyunda çok sayıda iddia ortaya atılıyor ancak şu an için somut bir gelişmeden bahsetmek mümkün değil. Başkana yöneltilen önemli sorulardan biri de takımdan ayrılmak isteyen oyuncularla ilgiliydi. Özbek, yeterince forma şansı bulamayan bazı isimlerin bulunduğunu ifade etti. Benim çıkardığım sonuç şu: G.Saray yaz transfer döneminde üç, en fazla dört hamle yapacak. Çünkü yönetim, üst üste gelen başarıların temelini oluşturan takım omurgasını bozmak istemiyor. Bu da bana göre son derece doğru bir yaklaşım. Her sezon sil baştan takım kurmak yerine eksikleri tamamlamak çok daha sağlıklı bir yol.

Dursun Özbek'in önümüzdeki günlerde yoğun bir yurt dışı programı da bulunuyor. Önce Belçika'ya, ardından Paris'e gidecek. Buradaki asıl hedef ise Galatasaray'ın sponsorluk ağını uluslararası ölçekte büyütmek. Anlaşılan o ki Galatasaray markasına yurt dışında ciddi bir ilgi var. Bir milyon forma satışına ulaşılması da bunun en somut göstergelerinden biri. Bir başka önemli notu da paylaşalım... Son dönemde sıkça konuşulan Hakan Çalhanoğlu ismi şu an itibarıyla Galatasaray'ın transfer gündeminde yer almıyor. Okan Buruk ile Dursun Özbek arasındaki uyum ise dikkat çekici seviyede. Zaten başkanın şu sözleri de bunu özetliyor: "Beraber geldik, beraber gideceğiz." Röportajdan benim çıkardığım tablo net... Galatasaray'da radikal değişim değil, kontrollü güçlenme dönemi yaşanacak. Yönetim, mevcut yapıyı koruyarak üzerine doğru hamleleri yapmanın peşinde.