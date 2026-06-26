Bugün Türk futbolunun en önemli gündem maddelerinden biri yabancı oyuncu kuralı olacak. Saat 14.30'da İstanbul'da yapılacak Kulüpler Birliği toplantısında masadaki en kritik konu, gelecek sezon uygulanacak yabancı futbolcu sayısı. Aslında tartışma yeni değil. Lig devam ederken yapılan toplantılarda kulüpler, mevcut sistemin 12+2 şeklinde devam etmesini istemişti. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu, bu konuda kararını çok daha önce aldığını hatırlatarak geri adım atmadı. TFF, yaklaşık 1 yıl önce kulüplere bildirdiği 10+4 sistemini resmi internet sitesinden duyurdu ve konunun kapandığını gösterdi. Federasyonun açıkladığı sisteme göre kulüpler, A Takım listesine en fazla 14 yabancı futbolcu yazabilecek. Bu oyuncuların 10'u için herhangi bir yaş kriteri aranmayacak. Ancak en az 4 futbolcunun 1 Ocak 2003 ve sonrasında doğmuş olması gerekecek. İşte tam bu noktada, ilk ciddi itiraz Galatasaray'dan geldi. Sarı-kırmızılı yönetim, kararın yeniden gözden geçirilmesi için resmi girişimlerde bulundu. Araya giren yoğun futbol takvimi ve Dünya Kupası organizasyonu nedeniyle konu bir süre gündemden düştü. Ancak bugün yapılacak toplantıyla birlikte yabancı kuralı yeniden masaya yatırılacak.

DURSUN ÖZBEK, SABAH'A NE DEDİ?

Konuyla ilgili Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in görüşünü aldım. "Yabancı kuralında bir değişiklik bekliyor musunuz?" sorusuna Özbek, "Biz Galatasaray Kulübü olarak girişimlerimizi yaptık. Diğer kulüplerin de düşüncelerini merak ediyoruz. Kararın değişmesinden yanayız" yanıtını verdi. Fenerbahçe cephesi de değişiklik isteyen kulüpler arasında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerin kadrosunda şu an çok sayıda (21 kişi) yabancı oyuncu bulunuyor. Yaş kriterine uygun isimler olsa da Fenerbahçe'nin mevcut 10+4 modelinin yeniden değerlendirilmesinden yana olduğu biliniyor. Toplantıya yeni başkan Aziz Yıldırım katılmayacak. Yerine Barış Göktürk ve Mahmut Uslu bu zirvede olacak.

TRABZONSPOR DA DEĞİŞİMDEN YANA

Trabzonspor ise bugüne kadar 10+4 sistemine destek veren kulüplerden biri oldu. Ancak bordo- mavililer, tüm kulüplerin üzerinde uzlaşacağı ortak bir formüle de karşı değil. Son günlerde üzerinde en çok konuşulan seçeneklerden biri ise 12+4 modeli. Bu formüle sıcak bakan kulüplerin başında Galatasaray geliyor. Beşiktaş cephesi ise değişim istemiyor. Bugün tüm görüşleri Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan dinleyecek. Eğer ortak bir görüş ortaya çıkarsa kulüplerin talepleri imzalı şekilde TFF'ye iletilecek.

LİG BAŞLAMADAN REVİZE OLABİLİR

Peki federasyon geri adım atar mı? Edindiğim bilgilere göre bunun ihtimal dışı olduğunu söylemek zor. Hatta futbol kulislerinde hakim olan görüş, TFF yönetiminin ortak bir talep gelmesi halinde yeni bir değerlendirme yapabileceği yönünde. Kısacası, yabancı oyuncu kuralı konusunda son söz henüz söylenmiş değil. Bugünkü toplantıdan çıkacak tablo, gelecek sezonun kadro planlamalarını doğrudan etkileyecek. Şu an için iki güçlü ihtimal bulunuyor: Ya mevcut 12+2 düzenine devam edilecek ya da kulüplerin üzerinde durduğu 12+4 formülü hayata geçirilecek. Türk futbolunda gözler bugün İstanbul'da yapılacak toplantıda olacak.