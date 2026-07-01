Türk futbolunda yine çok alışık olduğumuz bir tartışmanın içindeyiz. Yabancı oyuncu kuralı... TFF'nin bu konudaki tavrı net; "Bu kararı daha önce aldık, kulüplere bildirdik, planlamalarınızı buna göre yapmalıydınız" diyor. Federasyon cephesi, alınan kararın yeni olmadığını ve kulüplerin transfer politikalarını buna göre şekillendirmesi gerektiğini savunuyor. Ancak kulüpler tarafında aynı düşünce hâkim değil. Geçtiğimiz cuma günü Kulüpler Birliği toplantısının ana gündem maddesi yine yabancı oyuncu düzenlemesiydi. Toplantı sonrası Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları dikkat çekti. Doğan, kulüplerin mevcut yabancı kuralından memnun olmadığını belirterek federasyonun kararına saygı duyduklarını ancak hiçbir kararın değişmez olmadığını ifade etti. Tam da bu açıklamanın üzerinden 1 resmi iş günü geçerken TFF'nin resmi açıklamayla kararının arkasında durması dikkat çekici bir hamle..

UCUZ, GENÇ İSİM YOK...

Asıl sorun ise sadece yabancı oyuncu sayısı değil. Türk futbolunun ekonomik gerçekleri ortada. Kaliteli yerli oyuncu bulmak zaten zorlaşmışken, yeni düzenlemeyle birlikte yerli futbolcuların fiyatlarının daha da yükselmesi bekleniyor. Dün belirli rakamlara konuşulan birçok yerli oyuncunun bugün çok daha yüksek maliyetlerle gündeme gelmesi kulüplerin işini zorlaştırıyor. Diğer taraftan 2003 doğumlu ve sonrası kaliteli yabancı oyuncu bulmak da sanıldığı kadar kolay değil. Avrupa piyasasında bu özelliklere sahip futbolcuların maliyetleri oldukça yüksek. Yani kulüpler bir yandan yabancı kontenjanına uymaya çalışırken diğer yandan bütçelerini de korumak zorunda kalacak. Bu süreçten en fazla etkilenecek kulüplerin başında Fenerbahçe geliyor. Sarı-lacivertlilerin geniş yabancı oyuncu kadrosu nedeniyle ciddi bir operasyon yapması gerekiyor.

F.BAHÇE'DE 20 İSİM VAR

Bazı futbolcularla yollar ayrılacak, bazı oyuncular kiralanacak ve transfer planları yeniden şekillenecek. Fenerbahçe için bu süreç sadece transfer değil, aynı zamanda kadro mühendisliği sınavı olacak (20 yabancı var). Galatasaray tarafında da benzer bir tablo var. Ancak sarı-kırmızılıların özellikle genç yabancı oyuncu kriterine uygun hamleler yapması gerekiyor. (12 yabancı var) Duran transferi gibi fırsatlar bu noktada büyük önem taşıyor. Çünkü kaliteli ve kurala uygun oyuncuyu uygun maliyetle bulmak artık her zamankinden daha değerli hale geldi.

BJK VE TS UMURSAMAZ!

Beşiktaş (14 yabancı var) ve Trabzon'un (14 yabancı var) ise mevcut kadro yapıları nedeniyle bu süreci diğer iki büyük kulübe göre daha rahat yönetebileceği görülüyor. Belki de bu tartışmanın en dikkat çekici tarafı, yıllardır birçok konuda karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu kez aynı noktada buluşma ihtimali. Eğer iki ezeli rakip yabancı kuralı konusunda ortak hareket ederse, Türk futbolunda alışılmışın dışında bir tablo ortaya çıkabilir. Sonuç olarak bu konu sadece "Kaç yabancı oynayacak?" tartışması değil. Asıl mesele, kulüplerin karar süreçlerinde ne kadar etkili olacağı ve futbolun ekonomik gerçeklerinin alınan kararlarda ne kadar dikkate alınacağıdır. Görünen o ki yabancı kuralı tartışması transfer dönemi boyunca da sezon içinde de Türk futbolunun en sıcak başlıklarından biri olmaya devam edecek.