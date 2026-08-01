İsmail Kartal ile Asensio arasında soğukluk olduğu gerçek ama yıldızları yönetmek de bir sanattır. Kimse sorun istemez!

Fenerbahçe'de yeni sezonun en çok konuşulan başlıklarından biri Marco Asensio ile İsmail Kartal arasındaki ilişki oldu. Ortada resmi olarak açıklanmış bir kriz elbette yok. Kimse çıkıp, 'Aralarında sorun var' demedi. Ancak futbol bazen açıklamalarla değil, görüntülerle konuşur. Yaşanan sürece bakıldığında, iki isim arasında en azından bir mesafenin oluştuğunu düşünenlerin sayısı hiç de az değil. Sosyal medyada günlerdir farklı senaryolar yazılıyor. Fakat görünen tablo üzerinden yapılan yorumların da tamamen temelsiz olduğunu söylemek kolay değil.

TOPUK'TA TAKIMLA ÇALIŞMADI!

Asensio, takıma diğer oyuncularla aynı dönemde katılmadı. Topuk kampında yer aldı ancak uzun süre takımın çalışma temposunun gerisinde kaldı. Tek başına koştu! İsmail Kartal da doğal olarak fiziksel durumu ön plana aldı. Muhtemelen 'Takım senin önünde.. Önce bu farkı kapatmalısın' düşüncesiyle hareket etti. Teknik direktör açısından bakıldığında bu son derece anlaşılabilir bir yaklaşım. Ancak madalyonun bir de diğer yüzü var. Çünkü söz konusu isim sıradan bir futbolcu değil.

DÜNYA MARKASI

Marco Asensio, Avrupa futbolunun en büyük vitrinlerinden birinde yetişmiş, Real Madrid formasıyla dünyanın zirvesine çıkmış bir yıldız. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Luka Modric, Toni Kroos, Sergio Ramos ve Gareth Bale gibi futbol tarihine geçmiş isimlerle aynı takımda oynadı. Zinedine Zidane ve Carlo Ancelotti gibi dünya futbolunun en saygın teknik adamlarının yönetiminde çalıştı. Şampiyonlar Ligi kupaları kaldırdı, La Liga şampiyonlukları yaşadı, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazandı ve Avrupa'nın en büyük maçlarında sahaya çıktı. Böyle bir kariyerin insana kazandırdığı en önemli özelliklerden biri de öz güvendir. Bu seviyedeki futbolcular genellikle 'Bana formayı verin, hazır olup olmadığımı sahada gösteririm' düşüncesiyle hareket eder. Büyük oyuncuların karakteri de budur.

SAĞLIKLI İLETİŞİM ŞART!

Nitekim Gornik rövanşında Asensio, ilk 11'de sahaya çıktı ancak devre arasında oyundan alındı. Bu karar tamamen teknik gerekçelerle verilmiş olabilir. Futbolda her oyuncu değişikliği bir mesaj anlamına gelmez. Ancak yıldız futbolcuların psikolojisi de farklıdır. Onlar sadece fiziksel olarak değil, zihinsel olarak da yönetilmek ister. İşte tam da bu noktada teknik direktörlüğün en zor kısmı başlar. Taktik bilgisi, antrenman kalitesi ve maç planı elbette önemlidir. Ama büyük hedeflere yürüyen takımlarda yıldız oyuncuları doğru yönetebilmek en az bunlar kadar belirleyicidir. Çünkü yıldızlar sadece antrenman sahasında değil, iletişimle, güvenle ve kendilerine hissettirilen değerle de performans verir.

EGOLARI DA YÖNETMELİSİNİZ!

İsmail Kartal yıllardır Türk futbolunun içinde olan tecrübeli bir teknik adam. Ancak Asensio gibi dünya futbolunun zirvesini yaşamış isimlerle kurulacak iletişim, Fenerbahçe'nin sezonunu doğrudan etkileyebilir. Bu nedenle mesele sadece 'Hazır mı, değil mi?' sorusundan ibaret değil. Asıl mesele, hazır olmayan bir dünya yıldızını bile takımın içinde mutlu tutabilmek ve onu hedefe odaklayabilmektir. Büyük teknik adamlar bazen taktikleriyle değil, egoları yönetme biçimleriyle fark yaratırlar.

BAŞKAN FEDAKÂRLIK YAPIYOR

Fenerbahçe bu sezona yepyeni umutlarla giriyor. Başkan Aziz Yıldırım yeniden göreve gelirken büyük bir sorumluluğu omuzladı. Yönetim, teknik heyet ve taraftar tek bir hedefe kilitlendi: Şampiyonluk. Böyle bir sezonda Samandıra'da yaşanabilecek en küçük iletişim problemi bile gereğinden fazla büyütülebilir. Aynı şekilde doğru yönetilen her ilişkide takımı hedefe bir adım daha yaklaştırabilir. Kimsenin Fenerbahçe'de kriz görmek istediğini sanmıyorum. Aksine herkes, bu büyük camianın enerjisini sadece sahaya yansıtmasını bekliyor. Asensio'nun kariyeri tartışılmaz. İsmail Kartal'ın tecrübesi de öyle. Kazanan tarafın ortaya çıkması için iki ismin birbirini anlaması gerekiyor. Çünkü şampiyonluk yolunda bazen en önemli transfer, yıldız bir futbolcu değil; o yıldızı doğru yönetebilen teknik adamdır.