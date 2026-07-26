Bazı başarılar vardır; sadece bir maçın, bir turnuvanın ya da bir kupanın hikâyesi değildir. Bir milletin ortak heyecanına, ortak gururuna dönüşür. Filenin Sultanları'nın yıllardır yazdığı hikâye de tam olarak budur. Çin gibi dünyanın en disiplinli ve en güçlü voleybol ekollerinden birini mağlup ederek finale yükselen millilerimiz, yalnızca bir rakibi elemedi. Türk voleybolunun artık tesadüflerle değil, istikrarla zirvede olduğunu bir kez daha tüm dünyaya gösterdi. Bu galibiyetin arkasında sadece güçlü smaçlar ya da etkili servisler yoktu. Sahada akıl vardı, sabır vardı, mücadele vardı. Her sayıda birbirine inanan, en zor anlarda bile oyundan kopmayan bir takım ruhu vardı. Rakibin baskısını doğru savunmayla kıran, kritik anlarda soğukkanlılığını koruyan ve her top için sonuna kadar savaşan bir ekip izledik. Filenin Sultanları yıllardır başarıya doymuyor. Avrupa'nın zirvesine çıktılar, Milletler Ligi'nde tarih yazdılar, olimpiyatlarda ülkemizi gururla temsil ettiler. Bugün ise bir kez daha final sahnesindeler. Bu başarıların hiçbiri tesadüf değil; yılların emeğinin, disiplininin ve inancının karşılığıdır. Belki de bu takımın en büyük başarısı, milyonlarca çocuğa hayal kurdurmasıdır. Bugün birçok küçük kız çocuğu, eline aldığı voleybol topuyla "Ben de bir gün Sultan olacağım" diyorsa, bunun mimarı bu büyük kadrodur.