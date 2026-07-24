Bazı futbolcular vardır; sadece oynadıkları bölgeyi değil, takımın tamamını etkilerler. Top ayağına geldiğinde tribünlerin beklentisi artar, takım arkadaşları daha cesur oynar. Beşiktaş'ın Midtjylland karşısındakiAvrupa gecesinde sahneyeçıkan isim de tam olarak böylebir oyuncuydu Orkun Kökçü. Siyah-beyazlılar, Avrupa yolunda kritik bir virajı 1-0'lık galibiyetle bitirdi. Ama bu gecenin hikâyesi sadece skor değildi. Bu gecenin başrolünde Orkun Kökçü vardı. Attığı gol, kalitesinin sadece görünen kısmıydı. Asıl değerli olan, oyunun her anında sorumluluk almasıydı. Takım zorlandığında topu isteyen, oyunun yönünü değiştiren, arkadaşlarını cesaretlendiren bir lider görüntüsü verdi. Büyüktakımlar büyük oyuncularıyla yolalır. Avrupa gecelerinde bazen bir dokunuş, bir şut, bir liderlik anı bütün hikâyeyi değiştirir. Orkun da böyle bir gece yaşattı. Beşiktaş'ın sadece orta sahadaki oyuncusu değil, sahadaki futbol aklı olduğunu gösterdi. Beşiktaş'ın önünde hâlâ tamamlanmamış bir iş var. Rakibin 10 kişi kalmasının ardından ikinci gol fırsatları geldi ama değerlendirilemedi. Avrupa'da bu tür fırsatlar altın değerindedir. 1-0 güzel bir sonuçtur amarehavete izin vermeyecekkadar ince bir avantajdır. Rövanşta Beşiktaş'ın yapması gereken tek şey var: Korkmadan, kendi oyununu oynayaraksahaya çıkmak. Çünkü bu takım sadece skoru koruyacak değil, oyunu kazanacak kaliteye de sahip. Avrupa yolunda ilk adım atıldı. Şimdi sıra ikinci adımda. Beşiktaş bunu başaracak güce de sahip.