Bu transfer nasıl oldu!

“Kesin olan bir şey var: Greenwood sadece F.Bahçe’ye transfer olmadı. F.Bahçe’yi seçti. Daha cazip seçenekler gündeme geldi ama rotasını hiç değiştirmedi. Bazen bir transferin en değerli kısmı da tam olarak budur.”

Futbolda transferler artık sadece parayla yapılmıyor. Özellikle Avrupa'nın önemli oyuncuları için maaş kadar güven, proje ve samimiyet de belirleyici oluyor. Bu yüzden bazı transferler, imza atıldığı gün değil, oyuncunun verdiği sözü tuttuğu gün değer kazanıyor. Greenwood transferi de tam olarak böyle bir hikâye. Haftalardır farklı kulüpler konuşuldu. Daha büyük ligler, daha yüksek maaşlar, cazip seçenekler gündeme geldi. Buna rağmen oyuncu rotasını değiştirmedi. Fenerbahçe'yi istedi ve sonunda Fenerbahçeli oldu. Bu transferin en önemli tarafı, bonservis bedeli değil. En önemli tarafı, verilen sözün tutulması. Çünkü futbol dünyasında sözler kolay veriliyor, kolay da unutuluyor. Menajerler son anda masaya yeni teklifler getiriyor, kulüpler pazarlıkları uzatıyor, oyuncular fikir değiştiriyor. Böyle bir ortamda futbolcunun ilk kararının arkasında durması dikkat çekici. Bu nedenle Greenwood transferi sadece kaliteli bir futbolcunun gelişi olarak okunmamalı. Aynı zamanda Fenerbahçe'nin oyuncuyu ikna eden, güven veren ve tercih edilen bir kulüp olduğunu gösteren önemli bir örnek olarak değerlendirilmeli.

BUNDAN SONRASI SAHAYA AİT

Eğer transfer sürecini başkan Aziz Yıldırım yönettiyse, burada teslim edilmesi gereken ciddi bir başarı vardır. Çünkü büyük yöneticilik sadece para harcamak değildir; oyuncunun, "Ben oraya gitmek istiyorum" demesini sağlayabilmektir. Elbette bundan sonrası sahaya ait. Atacağı goller, kazanacağı maçlar ve kaldıracağı kupalar bu transferin sportif değerini belirleyecek. Ama bugün için kesin olan bir şey var: Greenwood sadece Fenerbahçe'ye transfer olmadı. Fenerbahçe'yi seçti. Bazen bir transferin en değerli kısmı da tam olarak budur.

BÜYÜK KAVUŞMA BUGÜN 16.50'DE

Fenerbahçe taraftarı, yolunu dört gözle beklediği Mason Greenwood'a bugün kavuşuyor. İngiliz yıldız ve ailesini taşıyan uçak, saat 16.50'de İstanbul'da olacak. 24 yaşındaki oyuncunun imza töreni ise 19 Temmuz Pazar günü taraftarın katılımıyla gerçekleştirilecek.