Transfer dönemleri her zaman umut satar. Taraftarın hayalini büyütür, rakiplerin hesaplarını değiştirir. Ancak bazı transferler vardır ki sadece forma satmaz; ligin güç dengesini de değiştirir. Fenerbahçe'nin Nathan Ake, Mason Greenwood ve Vedat hamleleri tam da bu sınıfa giriyor. Uzun zamandır sarı-lacivertli takımın en büyük eleştirisi, savunma istikrarıydı. Ake, yalnızca iyi bir stoper değil; topu oyuna sokabilen, büyük maç atmosferini bilen ve arkasındaki savunmayı organize eden bir lider. Böyle oyuncular sadece pozisyon kapatmaz, takımın özgüvenini de yükseltir.

Greenwood ise transferin en yüksek tavanlı ismi. Eğer potansiyelini sahaya istikrarlı şekilde yansıtabilirse, ligde büyük fark yaratan oyuncular listesinin en üst sıralarında yer alabilir. Bir maçta tek başına skoru değiştirebilecek kaliteye sahip futbolcular her zaman şampiyonluk yarışını etkiler.

Vedat gösterişli bir transfer olmayabilir ama doğru transfer. Süper Lig'i tanıyor, fizik gücüyle rakip savunmaları yıpratıyor ve özellikle kilitlenen maçlarda farklı bir çözüm sunuyor. Uzun maratonda bu tip oyuncuların değeri puan tablosunda ortaya çıkar. Peki bütün bunlar ne anlama geliyor? Artık "G.Saray'ın kadrosu açık ara daha iyi" demek kolay değil. Galatasaray hâlâ oturmuş oyun düzeni, birlikte oynama alışkanlığı ve son yılların şampiyonluk refleksiyle önemli bir avantaja sahip. Bu küçümsenecek bir üstünlük değil.

ARTIK ARADA UÇURUM YOK

Bir takımın kalitesi yalnızca yıldız oyuncuların toplamından oluşmaz; birlikte oynama kültürü de en az transferler kadar değerlidir. Ama F.Bahçe'nin yaptığı bu 3 hamle, uzun süredir konuşulan kalite farkını ortadan kaldırdı. Bugün 2 takımın kadroları yan yana konulduğunda, artık dev bir uçurumdan değil, ince ayrıntılardan söz ediyoruz. Belki bir sakatlık, belki bir derbi, belki de teknik direktörlerin dokunuşları sezonun kaderini belirleyecek. Kısacası transfer masasında F.Bahçe önemli bir galibiyet aldı. Şimdi sıra bunu sahaya taşımakta. Çünkü şampiyonluklar temmuz ayında kazanılmaz; ama temmuz ayında kurulan doğru kadrolar, mayıs ayında kupayı kaldıran takımları oluşturur.