Başkan Aziz Yıldırım'ın Yüksek Divan Kurulu'nda yaptığı konuşmayı dikkatle dinledim. Belki herkes söylediklerine katılmayabilir, belki bazı tespitleri tartışılabilir. Ancak bir gerçek var ki; uzun zamandır Fenerbahçe'de bu kadar açık, bu kadar net ve bu kadar doğrudan bir konuşma yapılmamıştı. Rakamları ortaya koydu, kulübün içinde bulunduğu tabloyu anlattı, geçmiş yönetimlerin bıraktığı mirası saklamadı. Popüler olmak adına değil, gerçekleri anlatmak adına konuştu. Zaten bugün Fenerbahçe'nin en çok ihtiyaç duyduğu şey de tam olarak bu: Gerçeklerle yüzleşmek.

HÜKÜM VERME HABER VER!

Herkes konuşmadan nasibini aldı.. Medya da.. Ama yeni tür Youtube medyası.. Artık herkes teknik direktör oldu, sportif direktör oldu, mali müşavir oldu... En önemlisi de herkes gazeteci oldu!. Bilgisi olan da konuştu, olmayan da... Sporda sosyal medya, fikir üretmekten çok hüküm verme platformuna dönüştü. İşini çok iyi yapanları ayrı tutuyorum.. Herkesi aynı sepete koyamayız..

KANTE 88 MİLYON EURO...

Aziz Yıldırım'ın özellikle N'Golo Kante örneği üzerinden yaptığı değerlendirme ise bence konuşmanın en dikkat çekici bölümlerinden biriydi. Gerçekten de o sözleşmenin mali şartları sorgulanmayacak gibi değil. Büyük isim transfer etmek elbette önemlidir. Taraftarı heyecanlandırır, gündem oluşturur. Ancak kulüpler artık sadece saha içinde değil, mali tablolarında da mücadele ediyor. Kazanılan her puan kadar, harcanan her kuruş da önem taşıyor. Kante'nin vergisiz bedeli (Menajer, imza, imaj) 55 milyon Euro.. Vergi yaklaşık 33.. Toplam 88 milyon Euro..

AĞIR BİR BULMACA GİBİ

Yeni yönetimin işi kolay değil. Bir tarafta her sezon şampiyonluk beklentisi olan milyonlarca taraftar, diğer tarafta yaklaşık 28 milyar Lira'ya ulaşan borç yükü... Üstelik bu tabloya yüksek maaşlı yabancı oyuncular, kontenjan problemi ve devam eden finansal yük de ekleniyor. Böyle bir denklemde doğru karar vermek hiç de kolay değil. Bu ağır bir bulmaca!

ÜRETMEK, GELİŞTİRMEK…

Ayrıca Aziz Bey'in altyapı için yaptığı hamleyi son derece önemli buluyorum. Avrupa'nın başarılı kulüplerine baktığınızda ortak noktaları belli; üretmek, geliştirmek ve sürdürülebilir bir sistem kurmak. Sürekli yüksek bonservis bedelleri ödeyerek ve astronomik maaşlarla oyuncu transfer ederek başarıyı kalıcı hale getirmek artık mümkün görünmüyor. Fenerbahçe için artık romantik söylemlerden çok gerçekçi planlara ihtiyaç var. Başkan da bunu net bir şekilde ortaya koydu.