F1 aracından daha hızlıyız!

İki cesur wingsuit sporcusu Marco Waltenspiel ile Marco Fürst, Kapadokya'daki sıra dışı atlayışı SABAH Spor'a anlattı: "İlk denemede rüzgâr yüzünden atlayamadık. Ardından yakıt alıp tekrar yükseldik ve başarılı şekilde balonlar arasında slalom yaparak atlayışımızı gerçekleştirdik..." "Şu ana kadar en yüksek atlayışı 6.500 metreden yaptık. En yüksek hıza da 340 kilometre ile ulaşmıştık. Uygun rüzgâr olursa 400 kilometreye çıkabiliyoruz..."

Dünyanın en önemli hava sporları destinasyonlarından biri olarak gösterilen Kapadokya üzerinde 2.800 metre yükseklikteki sıcak hava balonundan atlayan Red Bull wingsuit sporcusu Marco Waltenspiel ile uçuş boyunca ona eşlik eden Red Bull Skydive Team sporcusu Marco Fürst, yaşadıkları deneyimi SABAH Spor'a anlattı. Farklı irtifalardaki balonları slalom parkuruna dönüştürerek, saatte 240 kilometre hızla uçuşunu tamamlayan ikili, şunları anlattı:

Atlayış nasıl geçti, sizi zorladı mı?

Marco Waltenspiel: Zorluydu, evet. İki deneme yaptık. İlk denememizde uçulamadı. Çünkü güçlü bir rüzgâr vardı, o yüzden olmadı. Bizi diğer balonlardan uzaklaştırdı. Tüm balonlar iniş yaptı, yakıt aldık, sonra tekrar havalandık. İkinci denememiz çok iyi gitti ve başarılı bir şekilde atlayışı gerçekleştirip, balonlar arasında slalom yaptık.

Gerekseydi üçüncü, dördüncü, beşinci deneme olacak mıydı?

Marco Waltenspiel: Balonların saat 09.00'dan sonra kalkması yasak. O saatten sonra hava çok sıcak olduğu için balonlar artık kalkamaz. Bu yüzden ikinci denememiz son şansımızdı.

İLKİNDE ATLAYAMAYINCA STRES OLDUK

İlkinde yapamayınca stres oldu mu?

Marco Fürst: İlk seferinde balonlar hizalanamadı. O ara biraz stres yaşadık, atlayışı yapamadık. Sonrasında yere inip, tekrar kalkmamız için yaklaşık 1,5 saat vaktimiz vardı. Yere indik, biraz gergindik. Ekip bizi bekliyordu. Hemen 10 dakika içinde balonu arabaya koyup yeni uçuş noktasına geçtik. Sonra tekrar havalandık ve başarılı bir atlayış yaptık. Hedefimize ulaştık. Bir ara 240 kilometre hıza çıktık.

AKLIMDA YÜZÜKLERİN EFENDİSİ VAR

Yeni hayalleriniz neler, başka nerede yapmak istersiniz? Aklınızda bir yer var mı? Mesela piramitler gibi...

Marco Waltenspiel: Aslında hâlâ gitmek istediğim birçok yer var. Mesela, Yeni Zelanda'da Yüzüklerin Efendisi filminin çekildiği yerlerde atlayış yapabilirim.

TOWER BRİDGE'DE G KUVVETİ ÇOK YORDU

En yüksekten atlayışınızı Kapadokya'da 2800 metrede mi yaptınız?

Marco Fürst: En yüksek atlayışı 6.500 metreden yaptık. En yüksek hıza da 340 kilometre hıza ulaşmıştık, uygun rüzgâr olursa 400 kilometreye ulaşabiliyoruz.

Yani Formula 1 arabasından hızlı mı gidiyor?

Marco Fürst: Evet, öyle diyebiliriz (Gülüyor).

Marco Waltenspiel: İngiltere'deki Tower Bridge'de yaptığımız uçuşta G kuvveti fazlaydı. Çok yorucu oldu, vücudumuz kasılmıştı.

UZAYDAN ATLA DESELER KABUL EDERDİM

2012'de bir Red Bull projesinde Felix Baumgartner, uzaydan Dünya'ya atlamıştı. Böyle bir şey yapmak istiyor musunuz?

Marco Waltenspiel: Şu anda planlarımızda böyle bir şey yok. Eğer birisi bana böyle bir atlama önerisi getirseydi, 'Evet' diyecektim. Ama şu anda zorlamıyorum.

Türkiye'de bu sporu yapmak isteyen gençlere ne önerirsiniz?

Marco Waltenspiel: Adım adım ilerlemek gerekiyor, bu noktaya ulaşmak için bir sürü aşama var.

Marco Fürst: Gençler hemen bir an önce atlayıp sonuca ulaşmak istiyor. Bilgiyi, deneyimi kazanmak için uzun bir zaman harcamaları gerektiğini görmek istemiyorlar. Sabırlı olmalarını tavsiye ediyorum.

FİLM TEKLİFİ ALIYORUM!

Film şirketlerinden teklif alıyor musunuz?

Marco Waltenspiel: 'Çakalın Günü' dizinde yer aldık. Atlayış gerçekleştirdik, dublörlük yaptık. Bu kesinlikle güzel bir deneyim oldu.

İSTANBUL'DA YER BAKIYORUZ

Marco Fürst: İstanbul'da vakit geçirmek ve orayı keşfetmek istiyorum. Belki orada atlayacak yerler de buluruz kendimize. Bu harika olur.

SADECE BİR KEZ, OĞLUM DOĞDUKTAN SONRA KORKTUM

Marco Waltenspiel: Yaptığım işi ailem destekliyor. Sadece bir kere oğlum doğduğu zaman korku yaşadım. Doğduktan bir hafta sonra dağlara gitmiştik. Kıyafetlerimizi giydik, tepeye çıktık. Atlamaya hazırlanırken oğlum aklıma geldi, ''Sen burada ne yapıyorsun'' dedim kendi kendime. Bir geri adım attım, düşündüm. Sonra bu düşünceden uzaklaşıp atlayışı yaptım. Bu sporda disiplinli olmaktan başka şansınız yok, o ana odaklanmanız gerekiyor. Çocuğumun da spor yapmasını isterim, ama hangi sporu yaptığı önemli değil.