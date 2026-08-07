Beşiktaş için gecenin özeti tek cümleyle şu: Sonuç harika, oyun umut verici ama iş henüz bitmedi. Siyah-beyazlılar, play-off yolunda çok önemli bir adım attı. Üstelik bunu sadece skorla değil, oyun üstünlüğüyle de yaptı. Kralove'nin üzerinde bir kaliteye sahip olduğunu sahada net biçimde gösterdi. Hatta kaçan gollere bakınca insanın aklına şu geliyor: Bu eşleşme daha ilk maçta tamamen bitebilirdi. Yıllardır, Beşiktaş denildiğinde ilk konuşulan konulardan biri kaleydi. Güven vermeyen performanslar, basit hatalar, her gelen topun yürek hoplatması... Ancak Nübel'in gelişiyle birlikte uzun zaman sonra taraftarın içinde "kale sağlam" hissi oluşmaya başladı. Bir kalecinin takıma verdiği güven bazen yaptığı kurtarışlardan daha değerlidir. Savunmanın daha derli toplu görünmesinin sebeplerinden biri de bu. Elbette rakip Avrupa'nın devlerinden biri değildi. Bunu da unutmamak gerekiyor. Ancak geçmiş yıllarda Beşiktaş'ın bu seviyedeki rakiplere karşı bile zorlandığını düşündüğümüzde, ortaya konan oyun küçümsenmemeli. Trossard sola gelecek.. Orası tamam! Fakat sağ kanat hâlâ alarm veriyor. Oraya sadece bir futbolcu değil, maç çözen bir karakter gerekiyor. Rakibin dengesini bozacak, skora doğrudan etki edecek, taraftarı ayağa kaldıracak bir isim... Santrfor konusu ise daha fazla beklememeli. Oh'un mücadelesine diyecek söz yok. Basıyor, savaşıyor, her topun peşinden gidiyor. Ancak Beşiktaş sadece mücadele eden değil, yarım pozisyonu gole çeviren bir santrfora ihtiyaç duyuyor. Avrupa'da farkı oluşturan detay tam da budur. Sonuç olarak Beşiktaş deplasmanda istediğini aldı ve İstanbul'daki rövanş öncesinde tur kapısını ardına kadar araladı. Yönetimin sağ kanat ve santrfor transferlerini vakit kaybetmeden tamamlaması gerekiyor. Çünkü bu takım birkaç doğru dokunuşla sadece tur atlayan değil, Avrupa'da rakiplerine gerçek anlamda kafa tutan bir Beşiktaş'a dönüşebilir.